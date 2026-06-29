Mor un veí de Girona de 55 anys en un accident a l’AP-2 a Montblanc
La víctima mortal viatjava al seient davanter d'una furgoneta, on també hi ha hagut un ferit greu i sis de lleus
Un veí de Girona de 55 anys ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a l’AP-2, a l’altura de Montblanc, a la Conca de Barberà. La víctima viatjava com a passatger davanter en una furgoneta que, per causes que encara s’investiguen, ha col·lidit per encalç contra un camió que transportava ferros.
El sinistre viari mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 193 de l’AP-2, en sentit Lleida. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís quan passaven dos minuts de les vuit del matí i a la furgoneta hi viatjaven vuit persones. A conseqüència de la topada, ha mort el passatger davanter, J. G. D., de 55 anys i veí de Girona.
La resta d’ocupants de la furgoneta també han resultat ferits. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, una persona ha patit ferides greus i sis més han quedat ferides de caràcter lleu. Totes han estat traslladades a l’hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha resultat il·lès.
Arran de l’accident, s’han desplaçat fins al lloc dels fets cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques, a més de l’helicòpter medicalitzat i l’equip de suport psicològic del SEM.
L’accident ha obligat a tallar l’AP-2 en sentit Lleida fins a un quart d'onze del matí, quan s’ha pogut reobrir un carril. La circulació ha quedat totalment restablerta a les dotze del migdia.
Amb aquesta víctima, ja són 67 les persones mortes a les carreteres catalanes des de principis d’any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
Un mort a Brunyola
Aquest no ha estat l’únic accident mortal registrat aquest dilluns. A les comarques gironines, un home de 46 anys també ha mort al matí en una sortida de via a la C-63 a Brunyola, a la Selva.
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