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La caiguda de dos grans plàtans va provocar un forat d’uns 36 metres quadrats a la Devesa de Girona

L'Ajuntament preveu reparar per 44.000 euros l’esvoranc al canal de reg del parc

Un dels arbres caigut al canal de rec, a tocar de la Rosaleda, fa uns mesos.

Un dels arbres caigut al canal de rec, a tocar de la Rosaleda, fa uns mesos. / Marc Martí Font

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Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L’Ajuntament de Girona preveu reparar l’esvoranc obert al marge dret del canal de reg del parc de la Devesa, a la zona propera a l’Espai Cívic la Rosaleda, després de la caiguda de dos plàtans de grans dimensions. Segons la memòria tècnica valorada redactada pels serveis municipals, l’actuació tindrà un pressupost de 44.055,43 euros, IVA inclòs, i un termini màxim d’execució d’un mes. L’origen del problema es remunta al 8 de novembre de 2025, quan va caure un plàtan d’uns 30 metres d’alçada al marge dret del canal. L’arbre tenia un volum d’arrels molt important i la seva caiguda va provocar un primer esvoranc considerable. Posteriorment, el 23 de desembre, va caure un segon plàtan, també de grans dimensions, situat a l’oest del primer, fet que va agreujar l’afectació.

El forat ocupa actualment una superfície aproximada de 36 metres quadrats i comporta un doble problema: d’una banda, suposa un risc de caiguda en una zona de passeig transitada per vianants; de l’altra, genera una pèrdua d’aigua del canal que abasteix els jardins de la Devesa. L’espai es va precintar de manera provisional amb cinta plàstica i tanques de formigó, i també es va tancar part dels Jardins de la Rosaleda per evitar riscos als visitants.

Un arbre caigut a tocar de la Rosaleda de Girona, sobre el canal.

Un arbre caigut a tocar de la Rosaleda de Girona, sobre el canal. / Aniol Resclosa

La proposta municipal preveu sanejar l’esvoranc, excavar la zona i consolidar el marge amb una escullera de pedra calcària. També s’hi col·locarà geotèxtil, graves de drenatge, terra vegetal i una biomalla de fibra de coco per estabilitzar el terreny. L’actuació es completarà amb la reposició de l’encintat de pedra, el paviment de tot-u natural i una hidrosembra final per integrar la reparació amb l’entorn.

No es replantaran

El document descarta la replantació d’arbrat en aquest punt, d’acord amb els criteris de la secció municipal de Paisatge i Biodiversitat.

Les obres hauran de tenir en compte que la Devesa és un Bé Cultural d’Interès Nacional, motiu pel qual es buscarà mantenir les mateixes condicions estètiques del marge del canal i es faran les consultes o autoritzacions patrimonials que siguin necessàries.

L’origen es remunta a la caiguda d’un arbre el 8 de novembre i d’un segon el 23 de desembre

L’execució també haurà de coordinar-se amb el funcionament ordinari del parc i amb el mercat setmanal que se celebra els dimarts i dissabtes al matí en vials propers.

La memòria tècnica preveu tancar i senyalitzar l’àmbit d’obra, protegir els arbres de l’entorn i establir mesures de seguretat per a l’entrada i sortida de maquinària.

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El pressupost d’execució material és de 30.596,18 euros, amb partides destinades a moviments de terres, gestió de residus, obra civil, reposicions, seguretat laboral i mesures ambientals. Amb les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA, el cost total s’eleva fins als 44.055,43 euros.

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