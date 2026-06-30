La cultura a la fresca arriba a Girona Est amb Nits al pati, un cicle gratuït i obert a tothom
La iniciativa, coorganitzada per l'Ajuntament de Girona i la Fundació Girona Est, vol dinamitzar els barris i oferir alternatives culturals familiars
El pati del Centre Cívic Onyar i el de la Casa de les Arts tornaran a convertir-se aquest juliol en escenaris de cultura a la fresca amb una nova edició de «Nits al pati», un cicle gratuït i obert a tothom que oferirà música en directe, cinema i monòlegs cada dimecres. La proposta, coorganitzada per l’Ajuntament de Girona i la Fundació Girona Est, arrancarà el 1 de juliol amb el concert de Tropiko & Ino a la Casa de les Arts.
La programació continuarà el 8 de juliol amb una sessió de cinema a la fresca al Centre Cívic Onyar. El 15 de juliol, el mateix espai acollirà una actuació del Cor Gospel Girona, amb un repertori de gòspel clàssic i modern. El 22 de juliol, la Casa de les Arts rebrà Emma Yuzz, que combinarà temes del seu primer EP, Clementine, amb reinterpretacions de soul, neo-soul, reggae i R&B. El cicle es tancarà el 29 de juliol amb una sessió de monòlegs al Centre Cívic Onyar.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones, Núria Riquelme Zurita, ha destacat que “aquest cicle és un exemple de la força de la col·laboració entre el Centre Cívic Onyar, la Fundació Girona Est i el teixit del barri”. Segons ha afegit, aquest treball compartit permet impulsar propostes que “fan comunitat, dinamitzen els barris i ofereixen alternatives culturals i familiars per a tothom durant l’estiu”.
Més enllà de «Nits al pati», el Centre Cívic Onyar completarà la programació d’estiu amb altres activitats gratuïtes. El 14 de juliol hi haurà la Festa de l’Aigua, amb jocs aquàtics, inflables i dinamitzacions; el 21 de juliol s’hi representarà Contes d’un aviador, un espectacle de teatre màgic, i el 28 de juliol la plaça de Pablo Ruiz Picasso acollirà la Festa de l’Escuma, pensada per refrescar-se i ballar en família.
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