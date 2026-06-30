Els veïns de la Massana de Salt es tornen a mobilitzar per "reclamar solucions als problemes del barri"
L’associació denuncia incivisme, problemes de seguretat, falta d’aparcament i una degradació creixent de l’entorn
Una trentena de veïns de la Massana de Salt es van concentrar aquest dilluns davant de l'EUSES per reclamar solucions als problemes que, segons denuncien, afecten el barri. La mobilització, convocada per l’Associació de Veïns de la Massana sota el lema «Som veïns, no convidats», és la segona que l’entitat organitza en poques setmanes. Des de l’associació asseguren que les seves demandes van més enllà del debat generat pel carril bici i sostenen que hi ha altres problemàtiques que continuen sense obtenir una resposta satisfactòria per part de l’Ajuntament.
Més enllà del carril bici
Entre les principals reivindicacions, els veïns denuncien situacions d’incivisme nocturn, problemes de seguretat, robatoris en vehicles estacionats, manca d’aparcament, contenidors sovint desbordats, pèrdua d’espais verds i una percepció creixent de degradació de l’entorn. L’Associació de Veïns de la Massana recorda que és una de les entitats més actives del barri i que durant l’any impulsa activitats socials, culturals i de convivència per reforçar el teixit comunitari. Tot i això, defensa que també té la responsabilitat de reivindicar millores quan detecta mancances que afecten la qualitat de vida dels residents.
Els organitzadors valoren positivament la participació en aquesta segona concentració i interpreten l’assistència com una mostra del malestar existent entre una part del veïnat. En aquest sentit, asseguren que continuaran reclamant diàleg, escolta i solucions efectives als problemes que afecten la Massana. La mobilització va finalitzar sense incidents i amb el mateix missatge que ha acompanyat les últimes protestes: la Massana vol ser escoltada i reclama actuacions que contribueixin a millorar el dia a dia dels seus veïns.
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