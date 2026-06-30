Enxampen tres individus entrant per la teulada d’un domicili a Pla de Palau-Sant Pau de Girona
Els veïns els van fer fugir amb crits i la Policia Municipal va arrestar un home de 38 anys a uns 500 metres del lloc dels fets
Tres individus emmascarats van ser enxampats entrant per la teulada d’un domicili del barri de Pla de Palau-Sant Pau de Girona la nit del 7 al 8 de juny. Els veïns que van advertir la situació van avisar la policia i els van fer fugir amb crits. La Policia Municipal va acabar detenint un home de 38 anys a uns 500 metres del lloc dels fets com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a domicili.
Segons informa l’Ajuntament de Girona, l’avís es va rebre poc abans de les 23.20 hores del dia 7 de juny. Els tres individus haurien accedit a l’habitatge a través de la teulada, aprofitant que en aquell moment els propietaris no eren a casa. La intervenció dels veïns va evitar que els fets anessin més enllà i va provocar la fugida dels presumptes autors.
Senyals de força a la claraboia
Quan les unitats policials van entrar a l’habitatge, van comprovar que hi havia senyals de força a la claraboia. Els agents també van recuperar un telèfon mòbil a la teulada, un dels elements localitzats durant les comprovacions al domicili.
Mentrestant, una altra unitat va escorcollar el perímetre de la zona i va localitzar un home a uns 500 metres del lloc. La seva descripció coincidia plenament amb la facilitada pels testimonis. Un cop identificat, i amb indicis suficients per suposar-ne la participació en els fets, va ser arrestat a les 00.36 hores.
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