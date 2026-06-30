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Girona alerta d’un intent d’estafa a establiments amb falses llicències

L’Ajuntament demana no facilitar dades personals i contactar amb els cossos de seguretat en cas de dubte

Vista de la façana de l'Ajuntament de Girona

Vista de la façana de l'Ajuntament de Girona / Marina López (ACN)

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

L’Ajuntament de Girona ha alertat d’un possible intent d’estafa adreçat a establiments de la ciutat. Segons la informació rebuda pel consistori, alguns locals haurien rebut una trucada en què la persona que contactava amb ells es feia passar per personal de l’Ajuntament per parlar sobre suposades llicències. El consistori ha difós l’avís per advertir els establiments i la ciutadania davant d’aquest tipus de trucades. En el missatge, l’Ajuntament demana extremar la prudència i recorda que no s’han de facilitar dades personals si no es pot comprovar amb seguretat la identitat de la persona que truca o el motiu de la comunicació.

Fa aproximadament un mes, l’Ajuntament ja va alertar d’un altre possible intent d’estafa a la ciutat. En aquell cas, segons la informació rebuda pel consistori, algunes persones s’haurien fet passar per personal vinculat a una enquesta municipal sobre el servei de neteja i residus. Després de demanar dades de contacte a les persones participants, posteriorment els haurien comunicat que havien guanyat un suposat viatge. A partir d’aquí, els haurien sol·licitat dades personals i també visites al domicili.

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Actuar amb cautela

Davant d’aquests casos, l’Ajuntament insisteix en la necessitat d’actuar amb cautela davant de trucades, premis o visites inesperades. També recomana no donar informació personal ni permetre l’accés al domicili a persones desconegudes. En cas de dubte, el consistori recomana contactar directament amb els cossos de seguretat per comprovar si la comunicació rebuda és real o si es tracta d’un intent d’estafa.

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