Han de contractar especialistes per retirar cinc arbres perillosos que amenacen la muralla de Girona
Es farà amb tècniques de trepa al Portal de Sant Cristòfol i al Passeig Arqueològic
Hi ha dos pins, un xiprer i dos xiprers d'Arizona
Van cedir per les fortes ventades del mes de març
L’Ajuntament de Girona contractarà una empresa especialitzada per retirar cinc arbres de l’entorn de la muralla després dels danys provocats per la forta ventada del mes de març. L’actuació afecta el Portal de Sant Cristòfol i el Passeig Arqueològic, on diversos exemplars van quedar inclinats, esqueixats o recolzats sobre el mur. El contracte també inclou la poda d’una branca penjant d’un pi en el mateix àmbit.
La intervenció no es podrà fer amb els mitjans habituals d’accés mecànic. Segons recull el plec tècnic, les tasques s’hauran d’executar amb mitjans manuals i tècniques de trepa, per la dificultat d’arribar als arbres amb un vehicle cistella. Això obliga a fer una feina més especialitzada, amb operaris que hauran de grimpar els exemplars i desmuntar-los per parts per poder retirar-los amb seguretat.
Al Portal de Sant Cristòfol, l’actuació principal serà la tala de dos pins de més de deu metres d’alçada que van quedar inclinats arran de la ventada. Són exemplars situats en un punt sensible, a tocar de la muralla, i el plec en preveu la retirada completa. La seva alçada i la inclinació fan necessari treballar-hi amb cura per evitar afectacions tant al mur com a l’entorn immediat.
Actuació complexa
En aquest mateix sector també es talarà un xiprer de més de sis metres d’alçada. En aquest cas, l’arbre va quedar inclinat i recolzat sobre la muralla, fet que incrementa la complexitat de l’actuació. La retirada haurà de permetre eliminar el risc que l’exemplar acabi cedint o provocant danys sobre l’estructura patrimonial.
El contracte també preveu actuar al Passeig Arqueològic, on s’han de talar dos xiprers d’Arizona de més de deu metres d’alçada. Tots dos van quedar inclinats i recolzats a la muralla després de l’episodi de vent. En aquest tram, la dificultat d’accés i la proximitat al mur fan que la feina s’hagi de fer igualment amb tècniques manuals i amb una retirada controlada de les restes.
A banda de les tales, l’Ajuntament també preveu la poda d’una branca penjant en un pi de més de sis metres d’alçada al Passeig Arqueològic. Es tracta d’una actuació puntual però necessària per retirar una branca que va quedar malmesa i que podria representar un risc en una zona de pas.
La retirada haurà de permetre evitar el risc que algun arbre acabi provocant danys sobre el patrimoni
Les restes vegetals es recolliran i es carregaran manualment sobre camió per transportar-les a una planta de compostatge. El plec també estableix que caldrà senyalitzar la zona durant els treballs per impedir l’accés de persones alienes a l’actuació i evitar danys a tercers.
El pressupost base de licitació és de 6.044,48 euros, IVA inclòs. L’import net és de 4.995,44 euros, als quals s’hi afegeixen 1.049,04 euros d’IVA.
El valor estimat del contracte és de 5.494,98 euros, una xifra que incorpora un marge del 10% per possibles dificultats d’execució sobrevingudes, com afectacions a arbres de l’entorn.
L’actuació tindrà una durada prevista de dues setmanes a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació. El responsable del contracte és Marc Rosdevall, tècnic superior de la secció de Paisatge i Biodiversitat de l’Ajuntament de Girona.
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