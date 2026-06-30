Junts reclama convertir en rotonda un punt conflictiu de la C-65z a Llagostera
El partit porta al Parlament una proposta per agilitzar una obra reclamada per l’Ajuntament i el teixit empresarial
Junts per Catalunya reclama convertir en rotonda un punt conflictiu de la C-65z a Llagostera per millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit. El grup parlamentari ha registrat una proposta de resolució al Parlament per transformar l’actual cruïlla de la carretera de Llagostera, a la zona de Casablanca, en una rotonda distribuïdora. La iniciativa l’ha presentat la diputada gironina Maria Àngels Planas i té per objectiu agilitzar els tràmits d’una actuació que, segons Junts, fa temps que és reivindicada al municipi. La proposta insta el Govern a actualitzar i adaptar el projecte constructiu existent a les necessitats actuals de mobilitat, seguretat viària i mobilitat sostenible.
Una cruïlla amb problemes de seguretat
Segons Junts, la intersecció presenta actualment deficiències importants de seguretat viària i funcionalitat. El punt dona accés a una estació de servei, establiments de restauració, activitats empresarials i diversos camins i vies locals. La configuració actual obliga els vehicles a fer girs a l’esquerra i creuaments de carrils amb trànsit en els dos sentits. El grup alerta que aquesta situació genera episodis de risc, frenades brusques i conflictes de circulació que incrementen la probabilitat d’accidents. També assenyala que en aquest punt s’han registrat diversos sinistres de trànsit durant els darrers anys, de diferent consideració. A més, Junts defensa que la configuració actual dificulta la mobilitat a peu i en bicicleta entre el nucli urbà de Llagostera, els establiments de serveis de la zona i els itineraris ciclistes i de lleure de l’entorn.
Congestions cap a la Costa Brava
L’alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, remarca que el problema s’agreuja en els períodes de més afluència. «Durant els períodes de màxima afluència, especialment a l’estiu i els caps de setmana, l’augment del trànsit amb destinació a la Costa Brava provoca episodis de congestió que afecten negativament tant la seguretat de la circulació com l’activitat econòmica de l’entorn», explica. Llinàs també subratlla que la construcció d’una rotonda en aquest punt ha estat una reivindicació reiterada de l’Ajuntament de Llagostera, del teixit empresarial i de nombrosos usuaris de la via. Segons l’alcalde, es tracta d’una infraestructura prioritària per millorar la seguretat, la mobilitat i l’accessibilitat de la zona.
Partida i inici d’obres
La proposta de resolució registrada per Junts insta el Govern a consignar una partida pressupostària específica i suficient per executar l’actuació dins el proper exercici pressupostari. També demana licitar i iniciar les obres en el termini més breu possible i, en qualsevol cas, abans de dotze mesos des de l’aprovació de la resolució.
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