L’Ajuntament de Girona impulsa un nou protocol per protegir infants i adolescents de violències en l’esport
El protocol, elaborat amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, promou el bon tracte i facilita la detecció precoç de possibles casos de violència entre els menors
L’Ajuntament de Girona ha presentat aquest dimarts a El Modern el nou Protocol per a la protecció de les persones en la infància i l’adolescència davant les violències en l’àmbit esportiu, una eina amb què el consistori vol reforçar la prevenció i la resposta davant qualsevol situació de violència en les instal·lacions esportives municipals. El document s’emmarca en el compromís de garantir espais segurs, respectuosos i lliures de violència per als menors d’edat que participen en activitats esportives.
La sessió s’ha adreçat principalment al personal del Servei Municipal d’Esports, que ha conegut el contingut del protocol i els circuits d’actuació previstos en cas de detectar o sospitar una situació de risc. També hi han estat convidades les empreses que presten serveis de consergeria, vigilància, socorrisme i neteja als equipaments esportius municipals, així com les entitats esportives que hi desenvolupen la seva activitat.
El regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran Martínez, ha remarcat que “l’esport ha de ser sempre un espai segur, educatiu i de confiança per a tots els infants i adolescents” i ha afegit que amb aquest protocol el consistori reforça el seu compromís perquè les instal·lacions municipals siguin “entorns lliures de qualsevol forma de violència”.
Prevenció, detecció i circuits d’actuació
El protocol s’ha elaborat amb la col·laboració del Consell Esportiu del Gironès i dels Mossos d’Esquadra, a través de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, i s’alinea amb la normativa vigent, especialment amb la LOPIVI i amb el Protocol marc de protecció d’infants i adolescents davant les violències en l’àmbit esportiu de la Generalitat.
Entre els seus objectius hi ha promoure el bon tracte, prevenir situacions de risc, facilitar la detecció precoç de possibles casos de violència i establir circuits d’intervenció clars i àgils. El document serà d’aplicació a totes les persones menors d’edat vinculades a les activitats del Servei Municipal d’Esports i implicarà tant el personal municipal com les empreses i entitats que operen als equipaments.
El text incorpora mesures preventives en qüestions com l’ús dels telèfons mòbils i les xarxes socials, la gestió de fotografies i vídeos, l’organització dels vestidors, les activitats en grups reduïts, l’atenció en primers auxilis o la recollida dels infants un cop acabada l’activitat. A més, crea la figura de la persona referent de protecció, encarregada de coordinar l’activació del protocol, i una comissió de prevenció de violències, que vetllarà per la seva aplicació i per la notificació dels casos a les autoritats competents quan calgui.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha demanat a totes les entitats esportives que utilitzen els equipaments municipals que incorporin aquest protocol dins la seva estructura interna a partir del curs vinent.
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