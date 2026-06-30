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El PP reclama una actuació urgent a la muralla de Tossa pel risc d’esfondrament d’una torre

Els populars porten al Parlament el cas de la torre de Ses Hores i demanen una inspecció de tot el conjunt emmurallat

La Torre de Ses Hores amb un perímetre de seguretat i terrasses tancades.

La Torre de Ses Hores amb un perímetre de seguretat i terrasses tancades. / Ajuntament de Tossa des Mar

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Redacció

Redacció

Tossa de Mar

El Partit Popular reclama una actuació urgent a la torre de Ses Hores, a la muralla de Tossa de Mar, després que s’hagi detectat risc d’esfondrament i s’hagi hagut d’assegurar el perímetre amb el tancament de terrasses dels locals propers. La diputada del PPC Eva García ha registrat, juntament amb el diputat gironí Jaume Veray, una proposta de resolució al Parlament per demanar mesures immediates i un pla integral de conservació del patrimoni històric del municipi. Els populars defensen que cal intervenir amb rapidesa per consolidar l’estructura i evitar que el deteriorament pugui avançar. García assegura que «la seguretat de les persones ha de ser la prioritat absoluta» i considera encertades les mesures preventives adoptades mentre els tècnics determinen l’abast dels danys i la millor solució per assegurar la torre.

Inspecció de la muralla

La proposta de resolució demana una actuació immediata per consolidar la torre de Ses Hores, seguint els criteris tècnics i patrimonials. El text també reclama una inspecció exhaustiva de tot el conjunt emmurallat per detectar possibles patologies estructurals en altres torres o trams de la muralla. García sosté que la conservació de la muralla és «una obligació institucional», ja que es tracta del principal símbol de Tossa de Mar i d’un element fonamental del patrimoni històric, cultural i paisatgístic del municipi. També remarca que és un dels principals atractius turístics de la població.

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Els populars també plantegen l’elaboració d’un pla integral de conservació i manteniment preventiu del patrimoni històric municipal. Aquest document hauria d’incloure revisions periòdiques i una planificació plurianual de les inversions necessàries per garantir el bon estat del conjunt. La diputada del PPC també demana «màxima transparència informativa» sobre l’evolució del cas. García considera necessari que veïns, comerciants i el sector turístic estiguin informats dels treballs, de l’estat de la torre i dels terminis previstos.

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El PP reclama una actuació urgent a la muralla de Tossa pel risc d’esfondrament d’una torre

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