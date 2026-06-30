Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
La investigació dels Mossos d'Esquadra ja suma un total de cinc arrestats, dels quals tres han ingressat a presó
La investigació dels Mossos d'Esquadra pels casos d'explotació sexual de menors a Girona continua creixent. Segons ha pogut confirmar aquest diari, els agents han detingut tres homes més en les darreres setmanes, fet que eleva a cinc el nombre total d'arrestats. Com ja va avançar Diari de Girona, els implicats estan acusats de pagar diners a noies menors d'edat, de menys de setze anys i que es coneixien entre elles, a canvi de mantenir-hi relacions sexuals.
Entre les noves detencions destaca la d'un home de 31 anys, sense antecedents policials previs, que treballa com a controlador d'accés d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Segons fonts policials, l'arrestat es beneficiava de la seva posició professional per facilitar l'entrada al local d'una de les víctimes, amb la qual posteriorment mantenia relacions a canvi de retribucions econòmiques. L'home va ser arrestat el passat 21 de juny i està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual.
Més arrestats
El mateix 21 de juny, els Mossos van detenir un altre implicat, de 46 anys. Dos dies abans, el 19 de juny, la policia catalana va arrestar un home de 44 anys que, a diferència dels anteriors, ja sumava antecedents policials. Tots els nous detinguts estan acusats d'un presumpte delicte d'agressió sexual a menors, confirmen des del cos policial.
Aquests tres nous perfils s'afegeixen als dos homes que ja van ingressar a presó provisional fa unes setmanes arran de la primera fase d'aquesta investigació a Girona, que va arrencar en tenir-se coneixement que els abusos s'haurien comès entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat.
Cal recordar que el primer dels sospitosos, de 35 anys, va ser interceptat el 28 de maig al barri de Sant Pau, mentre que el segon, de 44 anys, va ser localitzat de forma discreta pels agents el passat 10 de juny. Amb l'ampliació del cas, la llista de detinguts a Girona ja arriba als cinc implicats.
De tots els arrestats, tres han ingressat a presó: els dos primers detinguts i l’home de 44 anys detingut en aquesta darrera fase de la investigació, segons ha pogut saber Diari de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
- «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una