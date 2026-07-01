Detenen un home per intentar robar en una obra de l’Eixample de Girona
La Policia Municipal i els Mossos van sorprendre dos individus de matinada al recinte
Un intent de robatori de material en una obra en construcció de l’Eixample de Girona va acabar dijous passat a la matinada amb un home detingut i un segon implicat fugit. L’actuació conjunta de la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra va permetre interceptar un dels dos individus que havien saltat a l’interior del recinte sense autorització.
Els fets van passar el 25 de juny, cap a les 2.55 hores, quan els agents van localitzar dues persones dins de l’obra. Un dels homes va ser interceptat al mateix recinte i va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força. L’altre va aconseguir escapar, però en la fugida va deixar enrere una bossa amb documentació personal a l’interior de l’obra. El detingut va quedar a disposició dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de la instrucció de les diligències.
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