Girona impulsa 49 casals d’estiu amb més de 3.100 infants i un enfocament ferm en la inclusió
Es consolida la figura del referent d'inclusió a cada entitat organitzadora, amb formació específica per garantir una atenció adequada a la diversitat dels participants
Un total de 3.107 infants i joves participen aquest estiu als 49 casals municipals que impulsa l’Ajuntament de Girona fins a finals d’agost. La majoria de propostes han arrencat aquest dimecres coincidint amb l’inici del gruix de les activitats, i ho han fet amb una novetat destacada: el reforç de les mesures d’inclusió perquè tots els nens i nenes de la ciutat puguin accedir a un lleure educatiu de qualitat en igualtat de condicions.
De fet, el Pla d’Inclusió d’aquest any garanteix la participació de més de 800 infants i adolescents amb necessitats especials o en risc d’exclusió social. La regidora d’Educació, Queralt Vila, ha defensat que “l’estiu no pot ser un període en què augmentin les desigualtats” i ha remarcat que els casals municipals han de garantir activitats “de molta qualitat, arrelades al territori i amb una molt bona distribució arreu de la ciutat”.
La programació la duen a terme 25 entitats i associacions de Girona, entre les quals hi ha entitats culturals, clubs esportius, associacions de famílies i col·lectius socials i de lleure. En total, el dispositiu mobilitza més de 400 monitors i monitores entre juny, juliol i agost. L’oferta inclou casals esportius, artístics, formatius, de cultura popular i de lleure general, així com propostes específicament adaptades a infants amb necessitats educatives especials.
Més inclusió i suport a les famílies
Una de les principals novetats d’aquest estiu és l’ampliació de la durada dels casals adreçats a infants i adolescents amb necessitats educatives especials. És el cas de la proposta Respir’26 del Centre d’Educació Especial Font de l’Abella, que va començar el 25 de juny, i del casal de l’Escola d’Educació Especial de Palau, que va arrencar el 29 de juny. L’objectiu és facilitar la conciliació familiar, donar suport a les famílies cuidadores i evitar que aquests infants vegin interrompudes les seves rutines durant les vacances escolars.
La regidora de Salut i Benestar Emocional, Sílvia Bosch, ha subratllat que “donar suport als infants significa també tenir cura de les seves famílies” i ha defensat que aquesta ampliació és una manera de convertir l’escolta de les necessitats en “accions concretes”.
Referents d’inclusió i formació específica
Una altra novetat és la consolidació de la figura del referent d’inclusió a cadascuna de les entitats organitzadores. Aquests professionals s’incorporen quinze dies abans de l’inici dels casals per rebre una formació específica en atenció a la diversitat i garantir una resposta educativa adequada a les necessitats dels participants.
A més, tots els equips de monitors i monitores del programa municipal reben formació abans de començar les activitats. Aquest any, la jornada preparatòria es va fer ahir, 30 de juny, amb tres càpsules centrades en la salut mental, l’atenció a la diversitat i la promoció de la lectura i del català en l’àmbit del lleure educatiu.
De les 49 activitats previstes, tres s’han fet els darrers dies de juny, sis tindran lloc durant l’agost i les 42 restants es desenvoluparan al llarg del juliol. Els casals es fan principalment en escoles municipals i en altres equipaments públics, com centres cívics i instal·lacions esportives, amb la voluntat d’estendre l’oferta educativa d’estiu a tota la ciutat.
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