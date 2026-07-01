L'Ajuntament de Girona edita un mapa il·lustrat per descobrir les Hortes de Santa Eugènia
La peça il·lustrada per David Riera ajuda a entendre el funcionament del paisatge agrícola i el seu paper a la ciutat
L’Ajuntament de Girona ha editat un nou mapa il·lustrat de les Hortes de Santa Eugènia que recull els principals punts d’interès d’aquest espai emblemàtic de la ciutat i en reivindica el valor natural, agrícola, històric i paisatgístic. La peça, concebuda com una eina de descoberta i orientació, ofereix una visió global de les Hortes i ajuda a entendre la relació entre els diferents elements que conformen aquest paisatge únic a tocar del nucli urbà.
La il·lustració és obra de David Riera i Bailen, professional especialitzat en paisatgisme i autor d’altres mapes il·lustrats de referència. El seu treball permet llegir l’espai d’una manera clara i visual, fent més comprensible la configuració de les Hortes i facilitant la identificació dels punts més destacats.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis, ha subratllat que “aquest mapa resumeix molt bé què ha estat ‘Menja’t Girona’, un projecte que no s'ha limitat a explicar les Hortes, sinó que hi ha invertit, les ha posat al dia i les ha fet més accessibles perquè tothom en pugui gaudir i entendre el seu valor”. Segons ha afegit, les Hortes de Santa Eugènia “formen part de la identitat de Girona” i donar-les a conèixer és també una manera de projectar un model de ciutat que cuida allò que la fa singular.
Una porta d’entrada al paisatge de les Hortes
El mapa posa el focus en elements com la séquia Monar, la xarxa de recs i canals, les basses, les cases d’horta, els masos històrics i altres espais singulars que defineixen aquest entorn. La representació no només serveix per orientar els visitants, sinó també per entendre com funciona aquest paisatge agrícola i quin paper té dins l’ecosistema de Girona.
La nova peça també vol reforçar el vincle entre la ciutadania i aquest entorn, afavorint una lectura més completa dels seus valors ambientals, patrimonials i culturals. La versió digital del mapa ja es pot descarregar al web municipal, mentre que l’edició en paper es distribuirà a l’Oficina de Turisme, al Centre Cívic Santa Eugènia, al Centre Cívic Sant Narcís i a la Biblioteca Salvador Allende.
El colofó del projecte ‘Menja’t Girona’
L’edició del mapa arriba com a culminació de la vintena d’actuacions impulsades dins del projecte «Menja’t Girona», una iniciativa que ha buscat recuperar, conservar i divulgar les Hortes com a referent del patrimoni agrícola, ambiental i turístic de la ciutat.
Entre les accions més destacades hi ha la millora de la via verda, amb l’adequació del ferm, la renovació dels accessos, la creació de nous espais d’estada i la unificació dels elements de delimitació. També s’ha treballat en la detecció i gestió de la flora exòtica invasora per preservar la biodiversitat i el valor paisatgístic de l’espai.
Pel que fa als horts municipals, s’hi han incorporat 40 casetes de fusta amb recollida d’aigua de pluja, 60 compostadors i 50 cofres d’emmagatzematge per afavorir una activitat agrícola més sostenible. En l’àmbit hidràulic, s’ha reparat un tram de la séquia Monar per reduir pèrdues d’aigua i s’han fet treballs de conservació als canals i recs, mentre continuen en execució noves millores en els sistemes de captació i regulació.
La dimensió divulgativa també ha estat clau. S’han instal·lat quatre faristols accessibles dedicats a les plantes silvestres d’ús alimentari, s’han editat dos catàlegs sobre hortalisses locals i espècies silvestres comestibles i s’han organitzat més de trenta tallers oberts a la ciutadania. A més, s’ha desenvolupat l’aplicació mòbil Menja’t Girona, amb itineraris interactius i continguts audiovisuals accessibles en quatre idiomes, i s’ha impulsat la redacció d’una futura ordenança de gestió de l’espai natural.
El projecte també ha inclòs estudis d’accessibilitat física i digital, la instal·lació de 25 fanals solars intel·ligents i la previsió de rehabilitar l’antic taller de Can Marfà com a futur espai de formació i divulgació del sector hortícola. A tot plegat s’hi sumarà la futura adequació de les basses permanents i estacionals, una actuació pensada per reforçar encara més el valor ecològic de les Hortes.
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