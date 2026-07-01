El Parlament dona sis mesos al Govern perquè fixi el calendari d'execució del Campus de Salut a Girona
Una moció d'ERC exigeix que abans d'acabar l'any s'avanci en l'equiparació laboral i salarial entre l'ICS i l'IAS
El Parlament de Catalunya ha demanat al Govern que fixi el calendari d'execució i la dotació pressupostària del nou Campus de Salut a Girona i caldrà que ho presenti abans d'acabar l'any. Així ho exigeix una moció d'ERC que s'ha votat aquest dimecres a la cambra catalana aprovada per unanimitat. A banda del Campus de Salut, el document haurà de detallar el calendari i el finançament d'altres infraestructures d'atenció primària i del projecte de l'hospital de Palamós. A més, el document també estableix que en menys de sis mesos hi hagi una proposta per a l'equiparació laboral i salarial dels professionals de l'ICS i l'IAS, un punt on Vox hi ha votat en contra.
El diputat d'ERC al Parlament de Catalunya per Girona, Jordi Viñas, ha exigit que "tothom tingui les mateixes oportunitats d'atenció sanitària" i que no es depengui "del codi postal". Viñas considera que la demarcació viu una situació de "desigualtat" en comparació amb altres punts del país i per això ha presentat una moció on es demana "planificació" al Govern.
Aquesta planificació implica posar un calendari d'execució i el finançament necessari per construir el Campus de Salut a Girona en un termini màxim de sis mesos. Aquest document, però també establirà els calendaris del projecte del nou hospital de Palamós (Baix Empordà), de l'ampliació del CAP de Palafrugell (Baix Empordà), la culminació de la segona fase de reforma del CAP de Cassà de la Selva (Gironès), la transformació del CAP Doctor Cabañas de Lloret de Mar (Selva) en un CUAP i altres inversions en municipis com la Bisbal d'Empordà, Bescanó (Gironès) i Vilablareix (Gironès). Viñas ha reafirmat que no volen un document amb promeses, sinó "uns terminis clars".
Des de Junts, la diputada Maite Selva considera que les inversions proposades són "obres de dignitat assistencial" i per això demana concreció i seguiment en aquests projectes. Unes obres que des del PSC ja han advertit que hi treballen i estan sobre la taula. "Compartim la finalitat de la moció, però des de fa temps treballem a millorar el sistema sanitari públic", ha assegurat la diputada socialista Núria Navarro.
La moció republicana també exigeix que es faci un pla específic per a la reducció de les llistes d'espera a la Regió Sanitària de Girona. L'objectiu és "reduir les desigualtats territorials", tal com marca el text, a l'hora de tenir visites amb especialistes o intervencions quirúrgiques. Des de Junts, Selva ha afegit que "cal que la gent sàpiga com i quan es reduiran les llistes d'espera".
Unes llistes extremadament elevades, segons la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, qui ha recordat que hi ha pacients de l'hospital Trueta de Girona que "han d'esperar més d'un mes del termini legal" per operar-se o algunes llistes d'hematologies de l'hospital Santa Caterina que "sobrepassen els mil dies". Una situació que Orriols en considera corresponsable ERC, ja que ha estat al Govern en reiterades ocasions.
El PP també ha insistit en aquesta "corresponsabilitat" dels republicans en alguns dels assumptes que es reclamen a la moció. "Fa deu anys que governen o donant suport al Govern i aquestes demandes fa anys que es fan", ha retret el diputat Hugo Manchón.
Equiparació entre ICS i IAS
La moció presentada exigeix al Govern que avanci amb l'equiparació laboral i salarial entre els treballadors de l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona l'hospital Trueta, i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), gestor del Santa Caterina. Per a Jordi Viñas, la construcció del Campus de Salut és "un bon moment" per aconseguir que els treballadors d'aquestes dues empreses tinguin "les mateixes condicions". El fet que el nou Trueta s'ubiqui al costat del Santa Caterina implicarà dinàmiques de treball que congregui professionals de l'ICS i de l'IAS i per això consideren que cal que cobrin el mateix.
Maite Selva (Junts) ha assegurat que "mateixes funcions, mateixes condicions" i per això defensa l'equiparació salarial i laboral dels professionals dels dos hospitals. Un punt on han coincidit tots els diputats, menys la formació de Vox que ha votat en contra d'aquesta part de la moció. Malgrat tot, algunes de les forces s'han mostrat especialment crítiques amb ERC per fer la petició.
El diputat dels Comuns, David Cid, ha recordat que els republicans "han tingut responsabilitats en la conselleria de Salut i no han fet res". Per això espera que amb aquesta moció sigui "la vegada que es resolgui" un conflicte enquistat des de fa anys.
Sobre aquest punt, la socialista Núria Navarro ha assegurat que comparteixen l'objectiu de la moció. "Hi ha dispositius conjunts, infraestructures compartides i professionals treballant plegats, però amb condicions diferents", ha detallat la diputada. Per això ha explicat que "s'ha completat una taula de diferències entre convenis" però que ara caldrà que les meses de negociació facin "les propostes pertinents". Navarro creu que aquesta equiparació pertoca als representants sindicals, treballadors i directius de l'ICS i l'IAS tancar-ho.
Per la seva banda, el diputat de Vox, Alberto Tarradas, ha criticat que "durant anys s'ha maltractat" als professionals sanitaris i això ha provocat que molts d'ells, formats en universitats catalanes, optin per buscar feina en altres països. Per això demana que el Govern ofereixi "condicions laborals similars a les d'altres països" per aconseguir que els estudiants declinin marxar a l'estranger per exercir la seva feina i trobin una plaça prou atractiva en centres sanitaris del país.
Mantenir l'activitat a Campdevànol
Un últim punt de la moció presentada per ERC insta al Govern a mantenir la cartera de serveis que hi ha a la comarca del Ripollès tot i els canvis que es plantegin. En aquest punt, la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, s'ha mostrat especialment crítica, ja que considera que "utilitzen l'aliança amb els hospitals d'Olot i de Vic per buidar d'especialitats el de Campdevànol". Orriols ha retret als socialistes que s'omplin la boca de "discursos en defensa de la població rural, però quan bades et deixen sense hospital comarcal".
Sobre aquesta aliança estratègica entre Olot, Campdevànol i Vic també s'hi ha referit el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. La formació s'ha mostrat especialment crítica per aquesta aposta, ja que ho consideren "una privatització encoberta". Pellicer creu que cal garantir que els hospitals i les aliances es facin "amb centres gestionats per empreses públiques" i no per fundacions i altres proveïdors de "gestió mixta", ja que sempre "prioritzaran els interessos empresarials" per sobre dels assistencials.
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