El PSC-Girona reclama una nova piscina municipal per cobrir el dèficit d'equipaments davant el creixement de població i la calor
El partit socialista reivindica una nova infraestructura aquàtica davant el creixement demogràfic i l'augment de les temperatures a la ciutat
El PSC-Girona pel Canvi situa la construcció d’una nova piscina municipal com una de les prioritats del pròxim mandat i defensa que la ciutat arrossega un dèficit d’equipaments aquàtics públics que ja no s’ajusta ni al creixement de població ni a l’augment dels episodis de calor. La proposta vol respondre, segons els socialistes, a una manca estructural que s’ha accentuat els últims anys.
El regidor Ángel Martínez sosté que l’evolució de la ciutat i els efectes del canvi climàtic obliguen a reforçar la xarxa d’equipaments públics. “Vivim un temps que reclama determinació per equipar la ciutat amb els serveis i els equipaments necessaris per adaptar-nos als canvis que s’estan esdevenint”, afirma.
Actualment, Girona disposa de tres piscines municipals: la de la Devesa, inaugurada el 1934; la de Palau, del 1980; i la de Can Gibert, oberta el 2002. Des d’aleshores, la població ha passat de 77.475 habitants a 108.666 el 2025, sense que s’hagi ampliat l’oferta pública d’aquest tipus d’instal·lacions. El PSC remarca que, en paral·lel, també han crescut de manera notable els dies de calor.
La formació assegura que aquesta situació deixa Girona per darrere d’altres capitals catalanes en nombre de piscines públiques per habitant. Tarragona i Lleida, amb una població superior, disposen de sis piscines municipals, una xifra que en el cas de Lleida encara s’amplia amb dues més gestionades per entitats municipals descentralitzades.
Martínez considera que “falta una piscina municipal i aquesta mancança representa un dèficit estructural per a la ciutat”. Segons el regidor, les instal·lacions actuals tenen una capacitat insuficient per absorbir la demanda esportiva i de lleure, sobretot durant l’estiu, quan les temperatures extremes fan més necessari disposar d’espais aquàtics accessibles i assequibles.
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