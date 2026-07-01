El rodatge de 'Tomb Raider' a Girona deixa gairebé un milió i mig d'euros a la ciutat
L'equip ha fet diverses estades entre el gener i el juny en hotels
El rodatge de la sèrie 'Tomb Raider' ha tingut un impacte de gairebé 1,5 milions d'euros a Girona, segons ha avançat 'Ràdio Girona Cadena SER' i ha confirmat l'ACN. La major part d'aquests ingressos han estat en factures d'hotels, que ha arribat als 1,15 milions en pernoctacions d'entre el gener i el juny. De fet, el rodatge es va concentrar en una setmana de principis del mes passat a la ciutat, però l'equip de la sèrie feia mesos que tenia encarregats de producció vivint a la ciutat per lligar tots els detalls. El lloguer per a les localitzacions del rodatge és de 43.000 euros, mentre que el lloguer d'espais d'oficina, decoració artística vestuari, descans de l'equip i el càtering puja a 75.150 euros.
Entre el 4 i el 8 de juny la ciutat de Girona es va convertir, altra vegada, en el plató d'una sèrie internacional. En aquesta ocasió es tracta de la nova producció d'Amazon Prime Video, 'Tomb Raider'. La sèrie és protagonitzada per l'actriu Sophie Turner i es preveu que sigui una de les principals apostes que farà la plataforma d''streaming'.
El fet que sigui una gran producció internacional ha comportat que l'equip tècnic i artístic també tingués unes dimensions desmesurades. Això s'ha traduït en un gran impacte econòmic de forma directa per a la ciutat. Concretament, es tracta d'1,41 milions d'euros entre el mes de gener i el juny que la producció ha deixat a la ciutat en diferents conceptes.
El més important de tots, les pernoctacions en hotels que han fet els membres de l'equip de rodatge a la ciutat. En mig any, els hotelers han facturat 1,15 milions d'euros només en personal vinculat a la sèrie. Des del mes de gener ja hi havia persones de producció encarregades de lligar alguns aspectes més tècnics i tancar definitivament les localitzacions dels rodatges.
La resta de diners, 267.288 euros, són partides que es reparteixen en diferents proveïdors. En destaquen els 60.000 euros que van gastar-se en compensacions a comerços i establiments per tancar mentre rodaven la sèrie. També s'han destinat 43.000 euros en el lloguer de localitzacions on s'han gravat les escenes.
La producció ha llogat espais d'oficina, de decoració artística i també per a fer el vestuari. Tot plegat ha costat 49.650 euros. Per altra banda, el lloguer d'espais per a descans de l'equip, el càtering o dels extra han suposat una despesa de 25.500 euros més.
A més, cal sumar-hi 36.088 euros que els ha costat la contractació de peons o els 11.000 euros de factures en grues. En maquinària s'han gastat 15.000 euros. La gestió de residus suposa una factura de 9.000 euros, els serveis de neteja 3.250 i un servei de neteja especial ha costat 1.800 euros més. També destaca una factura de 800 euros a un marbrista o els 6.200 euros que han destinat a informes d'arquitectes. Per últim, la productora ha fet un donatiu de 3.000 euros per a l'entitat Escola dels Jardins de la Devesa.
En paral·lel a la despesa directa que ha comportat el rodatge a la ciutat, el sector turístic espera ara un altre volum d'ingressos que arribi quan la sèrie s'estreni a les plataformes i la ciutat es promocioni arreu del món a partir de les escenes enregistrades a Girona. De fet, els comerciants apuntaven que un dels grans atractius de tenir aquest rodatge és que la ciutat podria lluir-se com a tal i no ser un escenari fictici medieval com va passar amb 'Joc de Trons' o passarà amb 'Enredados'.
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