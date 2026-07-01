Salt tramita 115 expedients de regularització i 562 informes de vulnerabilitat
El dispositiu municipal de Som Salt ha funcionat entre finals d’abril i l’1 de juliol amb el suport de les entitats de la Taula d’Acollida
Salt ha tancat el centre de suport al procés de regularització extraordinària amb 115 expedients tramitats i 562 informes de vulnerabilitat emesos a través de les entitats autoritzades. El dispositiu, ubicat a l’espai municipal Som Salt, ha funcionat entre finals d’abril i l’1 de juliol per assessorar i acompanyar els veïns que volien acollir-se al procediment obert per l’Estat. L’espai ha estat impulsat per l’Ajuntament de Salt i un grup de treball format per entitats de la Taula d’Acollida, dinamitzada pel tècnic municipal d’Acollida i Ciutadania. El servei ha centralitzat l’atenció, la preparació de documentació i la gestió dels informes necessaris per iniciar bona part dels processos.
Durant el mes de maig, el punt d’atenció va funcionar de dilluns a divendres al matí. Al juny, amb la disminució de la demanda, el servei es va adaptar a tres dies a la setmana, els dilluns, dimecres i divendres. També va obrir de manera excepcional l’últim dia del període de regularització per donar sortida a les darreres peticions rebudes. En total, l’operatiu calcula que ha atès més d’un miler de persones, moltes de les quals van acudir al punt per rebre informació inicial sobre el procediment. A mesura que avançava el procés, l’afluència es va anar ordenant amb hores de cita prèvia.
Suport de les entitats
Al dispositiu hi han participat la Fundació Ser.Gi, el Casal dels Infants, Càritas, la comunalitat Som de Salt i Nousol, a més dels serveis municipals. Als matins, l’atenció ha anat a càrrec del tècnic d’acollida i ciutadania, tècniques de les entitats i voluntaris. Les tramitacions es feien a les tardes de dilluns, dimecres i divendres amb la participació d’un jurista de Nousol. Una vuitantena de voluntaris han col·laborat en el dispositiu, de manera puntual o més regular, sobretot en la informació inicial i en la preparació de documentació. Càritas Salt ha estat l’entitat encarregada de gestionar el voluntariat.
La tinent d’alcalde de Drets Socials i Ciutadania, Fanny Carabellido, ha destacat «la implicació dels voluntaris i voluntàries» i la feina de les entitats del tercer sector, que han treballat de manera coordinada durant setmanes. També ha remarcat que aquesta tasca conjunta ha permès garantir una atenció «rigorosa, humana i adaptada a cada persona».
Per la seva banda, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha subratllat que la coordinació prèvia feta des de la Taula d’Acollida ha estat clau per oferir un espai «centralitzat, ordenat i útil» des del primer dia del procés. L’Ajuntament assegura que vol continuar reforçant els espais de suport comunitari i la col·laboració amb les entitats de la Taula d’Acollida.
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