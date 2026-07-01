L'edifici de la ronda Ferran Puig de Girona, tapiat després de dos mesos del desallotjament
L'Ajuntament ha retirat les tanques que impedien el pas a la vorera després del desallotjament del bloc ocupat el passat 27 d'abril
Després de dos mesos s'han retirat les diferents tanques que impedien el pas en un tram d'una de les voreres de la ronda de Ferran Puig de Girona. Es tracta de l'espai que hi ha davant els habitatges que van estar ocupats durant més d'un any i on el 27 d'abril es va produir el desallotjament de tot el bloc. Posteriorment, l'Ajuntament s'ha encarregat de dur a terme les actuacions per tapiar els accessos de forma subsidiària i, per aquest motiu, durant setmanes hi havia tanques col·locades davant l'edifici.
Ara, el panorama és completament diferent del que hi havia fa uns mesos. Tots els balcons estan buits (anteriorment es podia veure roba estesa o materials dels ocupes), però no s'han tapiat tots els accessos, només aquells per on és més fàcil entrar al bloc. A la planta baixa, on fa anys hi havia locals comercials, s'han col·locat blocs de formigó i a sobre s'hi ha posat una capa de ciment, mentre que en la primera planta els accessos també s'han bloquejat amb blocs de formigó. Des de la part posterior, al carrer Tomàs Mieres i ja sota les vies, també es poden veure alguns accessos tapiats. A les plantes superiors les entrades estan com abans, sense tapiar, amb algunes finestres obertes.
Sí que durant els primers dies posteriors al desallotjament hi va haver algun intent per tornar a ocupar el bloc ubicat al número 13-15 de la ronda Ferran Puig, però va quedar en va. Des de l'estiu de 2024, quan es va ocupar l'edifici, els veïns s'havien queixat de forma sistemàtica de diversos problemes relacionats amb la insalubritat dels immobles o que impedien el seu descans. La raó és que l'edifici tenia un elevat risc pel que fa a la seguretat i la salubritat, i ja s'hi havien produït diferents incendis que havien danyat encara més l'estructura.
Ha d'anar a terra
Segons el Pla General de 2002, el destí final del bloc és l'enderroc per la seva proximitat amb les vies del tren. Posteriorment, s'hauran de tornar a aixecar, però amb una configuració diferent a l'actual perquè els pisos no quedin tan properes a l'espai per on passen els ferrocarrils. La idea de l'Ajuntament és mantenir els quaranta immobles actuals, tot i que són de propietat privada.
De fet, el consistori ha estat en contacte amb els privats, primer, per dur a terme el desallotjament i, posteriorment, perquè es produeixi aquest enderroc. Així i tot, ja va avisar que no serà un procés ràpid. Fa dècades que aquests habitatges estan buits (tot i que han estat ocupats durant uns mesos recentment) i no s'hi ha permès habitar gent, rehabilitar ni posar a disposició de les persones. Amb el pas dels anys, a més, l'edifici s'ha anat desgastant fins al punt que hi havia un risc elevat per la seguretat dels ocupants. Per això, l'Ajuntament va haver d'actuar d'emergència el passat 27 d'abril.
Subscriu-te per seguir llegint
- Possible risc de col·lapse en una torre de la muralla de Tossa de Mar i tancament de terrasses
- L’aigua de l’aixeta guanya la batalla: el gest quotidià que pot canviar el futur del planeta
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Tres detinguts més a Girona per pagar a menors per tenir sexe, un d'ells controlador d'un local d'oci nocturn
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Nylstar torna a filar a Blanes: de fàbrica en crisi a peça clau d’un grup xinès