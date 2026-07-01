La UdG compra una part del Convent de les Butinyanes per descongestionar el Campus Barri Vell
La universitat destinarà 2,2 milions a l’adquisició de vuit edificis del carrer dels Alemanys, on preveu ubicar serveis administratius i espais de recerca
La Universitat de Girona ha formalitzat la compra d’una part del conjunt del Convent de les Butinyanes, al Barri Vell de Girona, amb l’objectiu de guanyar espai i descongestionar l’actual campus universitari del centre històric. L’operació, tancada per un import de 2,2 milions d’euros, inclou vuit edificis situats a la part frontal dels números 9 i 11 del carrer dels Alemanys. L’espai adquirit, fins ara propietat de la congregació religiosa de les Filles de Sant Josep, suma prop de 2.800 metres quadrats de superfície i uns 3.300 metres quadrats construïts. Els immobles es troben actualment en desús i la UdG preveu adequar-los progressivament per instal·lar-hi serveis administratius i espais de recerca.
Segons ha destacat el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, es tracta d’una «oportunitat estratègica per al futur de la UdG», ja que actualment no hi ha altres opcions per fer créixer el Campus Barri Vell. La universitat considera que aquesta incorporació permetrà alliberar espais dels centres docents i millorar el funcionament del campus. La compra s’ha pogut fer efectiva després que l’Ajuntament de Girona aprovés al febrer el canvi d’usos de l’espai i que la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat també l’autoritzés en la sessió del mes de març.
Les obres d’adequació es faran en diverses fases, tenint en compte el diferent estat de conservació dels edificis. La previsió és començar pels immobles que es trobin en millors condicions i que, per tant, puguin entrar en servei abans. El rector ja havia avançat aquesta operació a principis d’abril, durant una trobada amb els mitjans en què va fer balanç dels primers 100 dies de mandat.
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