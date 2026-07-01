Vox Girona porta l'ordenança dels marxants de la Devesa davant el TSJC perquè la veu "desproporcionada i arbitrària"
El partit d'ultradreta també ha presentat al·legacions contra la modificació del reglament que el ple va aprovar el maig
Vox Girona ha portat l'ordenança dels marxants de la Devesa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè la veu "desproporcionada i injusta". El partit d'ultradreta ha presentat un contenciós davant l'alt tribunal on impugna diversos articles del redactat. Entre d'altres, que inclogui "clàusules sancionadores genèriques", que s'estableixin causes "indeterminades" per revocar les concessions o que es qualifiqui "automàticament com a infracció greu" l'incompliment de retolar en català. En paral·lel, Vox també ha presentat al·legacions contra la modificació de l'ordenança que el ple va aprovar el maig, perquè tot i les correccions, "introdueix noves obligacions i sancions que no estan prou justificades".
Fa un mes, Vox Girona ja va portar davant el TSJC la nova taxa d'escombraries de la ciutat i va demanar que s'anul·lés. I ara, el partit d'ultradreta també ha fet el mateix amb l'ordenança que regula els mercats de marxants (sobretot, el de la Devesa).
Vox ha presentat un contenciós contra l'aprovació definitiva del reglament, que el ple va aprovar a principis de febrer. Tots els grups van votar-hi a favor excepte, precisament, el regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez.
A grans trets, l'ordenança redueix el nombre de parades actuals a la Devesa (40 en el cas dels dimarts, i 12 en el dels dissabtes). Obliga els marxants a muntar els taulells de manera lineal, a posar-se guants si serveixen producte fresc i a gestionar millor els residus, per evitar que hi hagi caixes apilonades al parc. En cas d'incompliment, fixa multes que s'estenen des dels 299 als 1.500 euros.
Al recurs contenciós que Vox ha interposat davant el TSJC, el partit impugna diversos articles del reglament perquè creu que vulneren "els principis de legalitat, tipicitat, culpabilitat, proporcionalitat i seguretat jurídica". "Els mercats de marxants no necessiten més burocràcia, arbitrarietat ni sancions desproporcionades", afirma Domínguez.
Segons recull el partit d'ultradreta en un comunicat, entre d'altres, Vox impugna "les clàusules sancionadores genèriques, la responsabilitat automàtica del titular per conductes de terceres persones, la cobertura uniforme de 300.000 euros exigida per a l'assegurança de responsabilitat civil, les causes indeterminades de revocació de les llicències i la qualificació automàtica com a infracció greu de qualsevol incompliment de la retolació en català".
Al·legacions a la modificació
En paral·lel, Vox també ha presentat al·legacions contra la modificació de l'ordenança de marxants que el ple va aprovar el maig (en aquest cas, amb l'abstenció del PSC i el PP, i el vot en contra de Domínguez). Els canvis, que l'equip de govern va tirar endavant abans d'aprovar les bases de les noves concessions, es referien sobretot al règim sancionador i a l'aparcament a la zona de la Devesa.
Entre d'altres, es va incloure que l'autorització de la parada es podria retirar quan hi hagi dues sancions fermes per impagament, que totes les comunicacions amb l'Ajuntament s'han de fer per mitjans electrònics, i que els vehicles aparcats han de deixar una distància de 4 metres amb els plàtans del parc.
Segons Vox, tot i que la modificació "corregeix parcialment alguns defectes del redactat anterior, manté problemes jurídics importants i introdueix noves obligacions i sancions que no estan prou justificades". A les al·legacions, el partit d'ultradreta qüestiona que totes les comunicacions s'hagin de fer digitalment o que l'impagament de rebuts es converteixi "en una infracció administrativa susceptible de multa, suspensió i revocació de l'autorització".
A més, Vox veu "especialment desproporcionada la possibilitat de suspendre fins a sis mesos l'autorització per infraccions que la mateixa ordenança qualifica de lleus". "No és raonable", afirma Francisco Javier Domínguez. Per últim, el partit d'ultradreta també reclama que la regulació dels vehicles al mercat de la Devesa incorpori "regles clares" sobre protecció de l'arbrat, els itineraris o els "corredors d'emergència".
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