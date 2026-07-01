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El fum d’un incendi en una màquina de neteja intoxica el conductor al barri del Pont Major de Girona

El foc s’ha originat al dipòsit de brossa del vehicle i el SEM ha atès el xofer al mateix lloc dels fets

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

El conductor d’una màquina de neteja ha resultat intoxicat lleument pel fum aquest dimecres al matí arran d’un incendi al barri del Pont Major de Girona.

El succés ha tingut lloc cap a les deu del matí al carrer de Tenerife i ha mobilitzat els Bombers, la Policia Municipal de Girona i el SEM.

Els Bombers hi han desplaçat una dotació i han comprovat que el foc estava concentrat a la zona del dipòsit de la brossa de la màquina, on hi havia molt de fum. Per poder extingir les flames, han optat per buidar el contingut del vehicle en un descampat pròxim i apagar el foc.

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Finalment, l’incendi ha cremat l’interior del dipòsit i el fum ha afectat el xofer. El conductor ha estat atès pel SEM per una lleu intoxicació per fum i, segons els Bombers, ha estat donat d’alta al mateix lloc dels fets.

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