Explosió de tres contenidors intel·ligents a Girona causa danys a façanes i vehicles
L'incident, causat per un possible fall de la bateria, ha cremat els contenidors i ha afectat façanes, una furgoneta i dues motos a Santa Eugènia
Ensurt a Girona arran de l'explosió de tres contenidors intel·ligents. Els fets s'han produït aquest dijous a les tres de la tarda al carrer Montseny, a tocar de la cantonada amb el carrer Sant Sebastià, al barri de Santa Eugènia. Alguns testimonis apunten que en qüestió de segons han explotat els tres contenidors, i tot apunta que la bateria del sistema intel·ligent ha fallat i provocat foc als contenidors.
Els contenidors han cremat i han quedat completament calcinats, amb les restes de les deixalles que han quedat escampades per terra. La façana de l'edifici més proper ha quedat calcinada, així com han quedat marques a la vorera. Una furgoneta que estava aparcada al davant dels contenidors també ha patit danys importants al lateral i als vidres a causa de l'incendi, igual que dues motos.
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