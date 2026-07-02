Girona licita la redacció de tres plans per reforçar els serveis socials i la igualtat
L'Ajuntament destinarà 17.545 euros a la diagnosi i redacció de propostes per actualitzar les polítiques públiques en feminismes, migracions i sensellarisme.
L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació la diagnosi, el disseny i la redacció de tres plans municipals en matèria de serveis socials i igualtat amb l’objectiu d’actualitzar i reforçar les polítiques públiques de la ciutat en tres àmbits clau: els feminismes i LGTBI, l’acollida i les migracions i el sensellarisme. El contracte, amb un pressupost de 17.545 euros amb IVA inclòs i una durada de dotze mesos, ha de permetre disposar d’un full de ruta per als pròxims anys per combatre les desigualtats i les discriminacions des d’una perspectiva interseccional.
Els documents que s’elaboraran són el Pla de feminismes i LGTBI a la ciutat de Girona, el Pla d’acollida, ciutadania i migracions i el Pla local operatiu de sensellarisme. En el cas dels dos primers, el consistori ja disposava de plans previs, però ara els vol actualitzar per adaptar-los a la realitat social actual. Pel que fa al sensellarisme, serà la primera vegada que Girona comptarà amb un instrument específic de planificació.
La regidora d’Igualtat i Justícia Social i Cooperació, Amy Sabaly Balde, ha remarcat que “aquests tres plans ens permetran disposar d'una diagnosi actualitzada i d'un full de ruta compartit per continuar impulsant polítiques públiques més eficaces contra les desigualtats i les discriminacions”. Segons ha afegit, l’objectiu és “construir una Girona més justa, inclusiva i cohesionada” i fer-ho amb la participació activa de les entitats i de la ciutadania.
Diagnosi, participació i nous plans d’acció
Els tres plans es redactaran seguint una metodologia comuna estructurada en tres fases. La primera consistirà en una diagnosi de cadascun dels àmbits a partir de l’anàlisi documental, entrevistes en profunditat, grups focals, enquestes digitals i treball de camp amb observació participant en diversos barris de la ciutat. La voluntat és obtenir una fotografia actualitzada de la realitat social de Girona combinant metodologies quantitatives i qualitatives.
La segona fase se centrarà en la definició dels plans d’acció, que hauran d’incloure objectius, actuacions, calendarització, responsables i indicadors d’avaluació per fer el seguiment de les mesures proposades. Finalment, la tercera fase preveu la presentació i difusió dels resultats tant entre el personal tècnic municipal com entre els agents socials implicats.
Un dels eixos centrals del procés serà la participació del teixit associatiu i dels diferents agents socials de la ciutat. Aquesta dimensió comunitària ha de permetre ajustar millor les futures actuacions a les necessitats reals detectades sobre el terreny. La redacció es farà de manera coordinada entre l’empresa adjudicatària i els equips tècnics de l’Ajuntament, amb la voluntat que aquests tres instruments tinguin una incidència transversal en les polítiques municipals.
Amb aquesta licitació, Girona vol dotar-se d’eines actualitzades per orientar les actuacions en igualtat, diversitat, migracions i inclusió social, i reforçar així un model de ciutat més cohesionada, més inclusiva i compromesa amb la igualtat d’oportunitats.
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