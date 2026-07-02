Girona posa en marxa les obres al Xalet de Sant Narcís per acollir Serveis Socials
L’equipament també acollirà el servei d’atenció i orientació a les famílies i activitats veïnals del barri
Girona ha posat en marxa les obres al Xalet de Sant Narcís perquè l’edifici pugui convertir-se en la porta d’entrada dels Serveis Socials de la ciutat. L’Ajuntament ha confirmat que els treballs que s’estan fent aquests dies a l’immoble corresponen a les actuacions prèvies per adequar l’espai als nous usos previstos.
L’equipament, situat al número 59 de l’avinguda de Sant Narcís, fa anys que està tancat i sense activitat. L’immoble havia estat propietat de la Generalitat, que temps enrere hi tenia la seu dels serveis territorials del Departament de Justícia. Va quedar sense ús quan el Govern va centralitzar bona part dels serveis a la seu de la Generalitat a Girona, amb la reforma de l’antic hospital de Santa Caterina, l’any 2010. L’any 2023, la Generalitat va cedir el Xalet de Sant Narcís a l’Ajuntament de Girona per mitjà d’una mutació demanial per un termini de 30 anys. A partir d’aquell moment, el consistori va començar a treballar per donar nous usos a la finca, amb una combinació de serveis municipals i activitats vinculades al barri.
Serveis socials i usos veïnals
La previsió és que l’edifici aculli el servei de Porta d’Entrada de Serveis Socials de Girona, un recurs que ha de facilitar l’accés de la ciutadania als serveis d’atenció social. Aquest servei també permet demanar cita per ser atès presencialment pels Equips d’Atenció Social Bàsica, el Servei d’Atenció a la Gent Gran i Dependència i l’Oficina Municipal d’Habitatge. A més, l’espai també ha d’incorporar el servei d’atenció i orientació a les famílies. Més enllà dels usos socials, el Xalet de Sant Narcís també ha de servir per acollir activitats veïnals i comunitàries que actualment es programen al Centre Cívic del barri. Aquesta era una de les reivindicacions de l’Associació de Veïns de Sant Narcís, que reclamava des de feia temps que l’edifici pogués tenir també un ús ciutadà. La idea és que el xalet ajudi a esponjar el centre cívic, situat a poca distància i pràcticament al límit de la capacitat per l’activitat de les entitats del barri.
De fet, l’ús veïnal de l’immoble és fruit d’un acord del govern local d’aleshores, format per Junts i ERC, amb Guanyem Girona, dins del paquet d’accions que va permetre aprovar els pressupostos municipals de l’any 2020. Inicialment, la previsió era que la finca es destinés exclusivament a diferents usos socials, però finalment també s’hi va incorporar aquesta vessant veïnal i comunitària.
Un xalet de 703 metres quadrats
El Xalet de Sant Narcís és un immoble de caràcter senyorial situat a tocar de la plaça de Montserrat, el parc Central i la plaça de l’Assumpció, on hi ha el Centre Cívic de Sant Narcís. L’equipament té 703 metres quadrats, dels quals 449 són de superfície construïda. L’edifici consta de planta baixa, primer pis i un pati exterior que l’envolta.
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