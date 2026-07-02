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L'Ajuntament de Girona activa al setembre noves activitats fisicoesportives i aquàtiques municipals

La Piscina Municipal de Palau i l'Escola Taialà acolliran les activitats aquàtiques i de sala, amb propostes variades per a infants, adults i gent gran

L’Ajuntament de Girona ofereix activitats fisicoesportives i aquàtiques per al mes de setembre

L’Ajuntament de Girona ofereix activitats fisicoesportives i aquàtiques per al mes de setembre / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona obrirà al setembre una nova oferta d’activitats fisicoesportives i aquàtiques adreçada a la ciutadania que vulgui fer esport guiat en equipaments municipals. La programació es repartirà entre la Piscina Municipal de Palau, l’Escola Taialà i el Pavelló Municipal de Palau, i inclourà propostes per a infants, adults i gent gran.

En l’àmbit aquàtic, la piscina de Palau oferirà sessions de familiarització al medi aquàtic per a nens i nenes de 4 a 5 anys i de 6 a 7 anys, a més de classes de fitnes aquàtic per a persones adultes.

Pel que fa a les activitats de sala, s’han programat sessions de condicionament físic, to i GAC, pilates i gimnàstica dolça per a la gent gran.

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La inscripció es farà en dues fases. Del 13 al 26 de juliol es podrà fer la preinscripció a través del web municipal d’esports. El 28 de juliol, a partir de les 12 h, es publicarà l’assignació de places. Des de les 13 h del mateix dia, les activitats amb vacants s’obriran a inscripció directa.

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