L'Audiència de Girona condemna a 4 anys i 7 mesos de presó un acusat de captar menors per obtenir pornografia infantil
El tribunal li aprecia l'eximent incompleta d'anomalia psíquica i li imposa mesures de seguretat per no entrar a presó
L’Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a través de les xarxes socials per captar adolescents i aconseguir que li enviessin imatges i vídeos de contingut sexual.
El processat, que tenia 18 anys en el moment dels fets, ha reconegut que el setembre del 2021 va contactar amb un noi de 14 anys, descrit per la fiscalia com un menor “altament vulnerable”, i el va enganyar fent-li creure que mantenien una relació sentimental.
A partir d’aquest primer contacte, va aconseguir que l’adolescent li enviés fotografies i vídeos íntims i que el posés en contacte amb dos amics seus de la mateixa edat, a qui també va intentar obtenir material sexual.
L’acusat s’enfrontava inicialment a penes que sumaven 19 anys i mig de presó, però la fiscalia i la defensa han arribat a un acord de conformitat que ha permès reduir substancialment la condemna.
Tractament obligatori per evitar l’ingrés a presó
La secció tercera de l’Audiència de Girona l’ha condemnat per dos delictes de ciberassetjament sexual a menors, conegut com a child grooming, un dels quals en concurs amb un delicte d’abús sexual. També l’ha considerat responsable d’un delicte de fabricació de pornografia infantil, un delicte d’amenaces i un delicte d’entabanament.
El tribunal ha tingut en compte que el processat té diagnosticat un funcionament intel·lectual límit i deficiències socioemocionals que afectaven greument les seves capacitats cognitives i volitives. Per aquest motiu, se li ha aplicat una eximent per anomalia psíquica, a més d’un atenuant de reparació del dany.
El condemnat ha consignat 2.000 euros dels 12.000 que haurà de pagar com a indemnització a dues de les víctimes pels danys morals causats.
Tot i la pena de presó, el jove podrà evitar l’ingrés penitenciari si compleix estrictament durant cinc anys les mesures de seguretat imposades pel tribunal. Haurà de seguir tractament psicològic o psiquiàtric, superar un curs de reeducació sexual i quedar sota la custòdia familiar de la seva mare.
La presidenta del tribunal l’ha advertit que l’incompliment d’aquestes condicions podria comportar l’execució de la pena de presó. També té prohibit acostar-se o comunicar-se amb les víctimes.
Es feia passar per una noia de 22 anys
Els fets es remunten al setembre del 2021, quan l’acusat va contactar amb la primera víctima a través de l’aplicació de missatgeria Connected2me. Es va presentar com una noia de 22 anys i, després de conèixer la situació de vulnerabilitat del menor, li va proposar que fossin parella.
Les converses van continuar a través de WhatsApp i Instagram. Segons recull l’escrit de la fiscalia, durant els mesos d’octubre i novembre l’acusat va demanar reiteradament al menor que li enviés fotografies despullat.
També van mantenir videotrucades, però el processat deixava la càmera apagada per evitar que l’adolescent descobrís l’engany. Finalment, el menor li va enviar diversos vídeos de contingut sexual.
Posteriorment, l’acusat va demanar a la víctima que el posés en contacte amb un amic seu. Els tres van crear un grup de WhatsApp en què el condemnat reclamava fotografies íntimes als dos adolescents i els instava a gravar-se mantenint relacions sexuals entre ells.
Com que el segon menor s’hi negava, l’acusat el va amenaçar a través de converses privades per intentar forçar-lo a accedir a les seves peticions.
Un tercer menor va bloquejar el contacte
El processat també va contactar amb un tercer noi de 14 anys mentre els adolescents jugaven a la PlayStation. Va intentar convèncer-lo perquè li enviés fotografies sexuals i, en no aconseguir-ho, li va enviar una imatge de genitals femenins per pressionar-lo.
El menor va acabar bloquejant el contacte i no li va enviar cap imatge.
Els fets han provocat conseqüències psicològiques greus en les víctimes. El primer adolescent presenta símptomes compatibles amb estrès posttraumàtic i ha estat diagnosticat d’un trastorn depressiu. El segon menor ha patit atacs d’ansietat i ha necessitat tractament.
El tribunal ha fixat en 12.000 euros la indemnització pels danys morals causats. La fiscalia i la defensa han renunciat a presentar recurs, de manera que la sentència ja és ferma.
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