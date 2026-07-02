Orriols denuncia un atac amb pintura a la seu d’Aliança Catalana a Girona
La líder del partit ha difós un vídeo de les càmeres de seguretat
La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha denunciat a les xarxes socials un atac amb pintura a la seu del partit a Girona. Orriols ha difós un vídeo de les càmeres de seguretat en què es veu una persona a l’exterior del local de matinada i una altra que l’estaria gravant.
En la publicació, l'alcaldessa de Ripoll assegura que dues persones haurien ruixat amb pintura la seu gironina de la formació. «Em podeu ajudar a identificar aquests dos pallussos que han ruixat amb pintura la nostra seu de Girona?», ha escrit la líder del partit ultra.
Orriols també ha reclamat que els responsables assumeixin les conseqüències. «Ja que no respecten el lliurepensament ni la propietat privada, que es vegin obligats a respectar la llei i pagar bitllo a bitllo la multa», ha afegit.
Les imatges difoses corresponen a una gravació de seguretat en què es veu una persona caminant de nit al costat de l’edifici i una altra que sembla enregistrar l’acció. De moment, no ha transcendit si el partit ha presentat denúncia formal pels fets.
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