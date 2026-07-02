Junts i PPC demanen explicacions a Salvador Illa sobre la pressumpta corrupció del PSOE
El president de la Generalitat insisteix que ha donat totes les explicacions requerides i que no s'amaga davant les acusacions sobre la seva vinculació amb casos de corrupció.
Rafa Garrido
Els presumptes casos de corrupció al voltant del socialisme estatal i les condemnes a exdirigents del PSOE han tornat a ser protagonistes a la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament. Tan Junts com el PPC han retret a Illa que mantingui “silenci”, “s’amagui” i “només doni explicacions al PSOE” i, en canvi, “s’hi negui a comparèixer al Parlament” per respondre sobre el seu paper com a ministre de Sanitat mentre el cas de les mascaretes estava en marxa o la seva vinculació amb José Luís Ábalos, Santos Cerdán i José Luís Rodríguez Zapatero. Illa manté que ha “donat totes les explicacions que se li han demanat” sempre i, a més, insisteix que no té “por a res, tampoc a la veritat; per descomptat”.
La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha criticat que Illa “no hagi volgut” comparèixer al Parlament per a respondre els preguntes dels partits sobre la seva relació amb les investigacions i judicis al voltant del PSOE. “Quan Catalunya té un problema, vostè desapareix; quan el PSOE té un problema vostè sempre hi és, mai no falla”, ha dit Sales per a escenificar que “només dona explicacions als militants del PSOE” quan parla al Comitè Federal del partit. I és que per a Junts, que Illa fos ministre de Sanitat justament mentre es cometien els presumptes delictes del cas de les mascaretes, amb José Luís Ábalos al capdavant, ja mereixeria que el president “donés explicacions, fer autocrítica, i s’apliqués la responsabilitat que reclama”. “Esperàvem més de vostè. Què serà el següent? Un ‘José Luís sé fuerte’?”, s’ha preguntat Sales, que considera “intolerable” que Illa faci referència a aquests casos al Comitè Federal del PSOE “i no al Parlament”. “no s’amagui i doni la cara”, li ha reclamat.
A la seva resposta, Illa ha negat cap intenció d’amagar-s’hi. “Tant és així que estic aquí, a menys de dos metres de vostè”, ha dit, tot afegint que “sempre” ha donat totes les explicacions que se li han demanat “allà on s’hi ha requerit”.
Hi soc sempre, i no tinc por a res, ni a la veritat, per descomptat
Des del PPC, el nou secretari general del partit, Juan Fernández, ha estrenat el càrrec intervenint a la sessió de control al president per a insistir en preguntar-li si “segueix posant la mà al foc per Pedro Sánchez i Zapatero”. I és que Fernández creu que l’actitud d’Illa és vergonyosa davant els casos que envolten el socialisme. “A mi em donaria vergonya estar tan doblat i callat com vostè davant de tanta corrupció. Vostè guarda silenci, mai dona ni demana explicacions, mai assumeix ni demana responsabilitats”, li ha retret. Per al popular, Illa prefereix “passar a la unitat de cremats del PSOE” i no “posar límits” al seu suport als investigats, abans que “donar la cara”.
Illa, per la seva part, ha aprofitat el seu torn per preguntar a Fernández si “aquest llenguatge i aquest estil” de fer política és fruit de “voler girar full”, tal com va dir Alberto Núñez Feijóo que volia fer per a obrir-se portes a pactes amb Junts. “De veritat giren full? Nova etapa al PPC? Els hi faig un suggeriment: comencin per retirar els 15 recursos a l’amnistia”, ha reblat el president.
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