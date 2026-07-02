Protesta diària a Girona: un veí reclama mobles del seu pis cedit fa més d'un any
El veí de Girona reclama una compensació econòmica superior a la que li ofereix l'Ajuntament per la manca de mobles al pis cedit a lloguer social
Aquest dijous fa 37 dies que el veí de Girona que va recuperar un pis cedit a l'Ajuntament i que estava destinat a lloguer social, però se'l va trobar sense mobles, va començar a protestar davant l'edifici consistorial. L'afectat, però, lamenta que ha passat més d'un mes des que va iniciar l'acció i "ningú" li ha fet "cas".
Assegura que no ha fallat cap dia des que va començar el passat 27 de maig. També ho fa els dissabtes i diumenges "encara que siguin un parell d'hores". En total, calcula que ha fet "més de 140 hores" davant l'Ajuntament, sempre portant una màscara de Guy Fawkes (coneguda per l'aparició a la pel·lícula V de Vendetta) i ha portat diferents cartells. Un dels quals deia "l'Ajuntament de Girona m'ha robat els mobles de casa meva ja fa un any", i un altre "l'oficina d'habitatge, la gran estafa de Girona".
A part, ha anat a denunciar l'Ajuntament als Mossos perquè no està conforme amb la situació. Detalla que el peritatge que va rebre data de novembre de l'any passat i l'ha rebut fa uns dies i que, a més, "és mentida". Remarca que aquest peritatge inclou "set mobles" mentre que "a l'inventari n'hi havia 23". "És dignitat humana i justícia el que demano", conclou l'afectat.
Peritatge extern
La protesta del veí es va fer ressò a l'últim ple municipal. La portaveu del PSC, Bea Esporrín, va demanar si s'havien "fet avenços" amb la problemàtica i el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, va explicar que havien encarregat el peritatge a una "tercera persona experta" perquè volien tenir una "opinió objectiva". Font va destacar que, ara per ara, no hi ha un "contraperitatge" i que, si arriba estan "oberts a estudiar-lo i a rectificar alguna situació". Ara, però, no poden "posar sobre la taula la subjectivitat davant un tema tan objectiu com aquest", va concloure.
Si arriba un contraperitatge estem oberts a estudiar-lo i a rectificar alguna situació
El cas es remunta a principis de 2025. El propietari es va adreçar a l’Oficina Municipal d’Habitatge per comunicar que al juny vencia el contracte de lloguer del pis que tenia cedit a l'Ajuntament dins el programa 60/40 de lloguer social i el volia recuperar. Segons va explicar aleshores, la seva intenció era tornar-lo a llogar a una família vulnerable, però sense que formés part d'un programa municipal.
Quan el maig de l'any passat va tornar a l’oficina per saber en quin punt es trobaven els tràmits, el van informar que el pis continuava ocupat per persones vulnerables i que la devolució de l’habitatge s’endarreriria més del previst. Finalment, va recuperar el pis en la data pactada, tot i que el propietari ja havia denunciat el llarg recorregut administratiu que havia hagut d’afrontar. Quan va entrar a l’immoble, però, va comprovar que faltaven tots els mobles. Ara reclama una compensació econòmica superior a la que li ofereix l’Ajuntament i, per això, protesta cada dia, des de fa més d'un mes, davant l'edifici consistorial ubicat a la plaça del Vi.
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