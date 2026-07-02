El PSC assegura que la mala gestió dels residus a Girona «certifica el fracàs del govern actual»
Els socialistes lamenten que el govern municipal hagi estat incapaç de resoldre els problemes que afecten un servei bàsic i el responsabilitza de «la pèssima imatge que projecta la ciutat a través de la brutícia als carrers»
Júlia Bagué
El PSC-Girona pel canvi critica la mala gestió continuada del servei de recollida d’escombraries, que segons expliquen en un comunicat certifica el "fracàs" del govern municipal (Guanyem, Junts i ERC). Aquesta és la conclusió que ha arribat la formació després d'observar els impactes reiterats que causa la brutícia acumulada als carrers de la ciutat. «Girona avui està pitjor que no estava. El servei no funciona i aquesta és una certesa que ha constatat tota la ciutat, en especial els barris on l’ajuntament no treballa amb la mateixa cura que sí que ho fa al centre. És una nova manera de discriminació que s’aplica a Girona i que afecta una quantitat insòlita de gironins i gironines», analitza la portaveu del PSC-Girona pel Canvi, Bea Esporrín. Lamenten que el Govern municipal hagi estat incapaç de resoldre els problemes que afecten un servei públic bàsic i que aquesta incapacitat la pagui la ciutat a través de la "pèssima imatge que projecta la brutícia als carrers".
La implantació del nou model de recollida de residus ha generat dubtes sobre la planificació i gestió per part del govern municipal. El PSC critica un desplegament precipitat, sense garantir la informació i l'acompanyament als ciutadans i ciutadanes per adaptar-se al nou sistema. Això va generar confusió sobre els horaris, el funcionament dels contenidors intel·ligents o les targetes que hi donen accés. Els retards en el lliurament de targetes i les dificultats per a comerços, cuidadors o residents no propietaris van agreujar encara més la situació. El partit afegeix que «el model excessivament rígid, amb franges horàries i normes poc adaptades a la realitat quotidiana va derivar en l'acumulació de bosses al carrer i en una imatge de degradació de l'espai públic que va marcar els primers mesos de la implantació.»
La ciutat està bruta perquè el govern municipal s’entossudeix a mantenir un sistema que no funciona
Col·lapse d'escombraries
«Tot això, desafortunadament, s’ha complert fil per randa i condiciona la netedat dels carrers de Girona. La ciutat està bruta perquè el govern municipal s’entossudeix a mantenir un sistema que no funciona i que pateix una cosa encara més greu, que és que tampoc no té ningú per fer-lo funcionar», analitza la portaveu del PSC-Girona pel Canvi. L’últim episodi que posa en evidència aquesta mala gestió s’ha donat fa pocs dies al carrer Santiago Russinyol. L’illa de contenidors de la cruïlla amb el carrer Pare Coll ha estat dies col·lapsada, amb munts d’escombraries acumulades a tot volt, andròmines abandonades i brutícia escampada. «Van haver de ser els veïns els que van avisar l’ajuntament d’aquesta situació. Si és greu que es doni un cas d’aquesta naturalesa en un carrer, encara ho és més que l’ajuntament no sigui capaç de detectar-ho i l’hagin d’avisar després d’uns quants dies. És una altra demostració del fracàs d’aquest sistema», hi afegeix la portaveu socialista.
Per últim, l'oposició manifesta que la necessitat de destinar recursos extraordinaris a la neteja, la de reforçar les oficines d'atenció ciutadana i les modificacions repetides per corregir les mancances del sistema —com ara l’ampliació de les àrees d'emergència, l’increment de les freqüències de recollida i els anuncis de la recuperació dels cinc contenidors diferenciats— posa de manifest que quan es va aplicar el nou model no s’havia madurat tot el sistema abans de posar-lo en funcionament. Asseguren que no s'havien previst les contingències que es podien produir i, en conseqüència, tampoc no hi havia previstes les solucions per resoldre els problemes sobrevinguts. L’empresa concessionària acumula incompliments. L’absència o la demora en la imposició de sancions de resultes d’aquests incompliments, també han alimentat les crítiques sobre la supervisió municipal del servei i han estès una percepció d’ineficiència. Afirmen que el resultat ha estat una percepció àmpliament estesa d'una ciutat més bruta.
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