L'Ajuntament de Girona executa la reducció de terrasses a la Rambla per ordenar l'espai públic
L'Ajuntament ha dut a terme la mesura per guanyar espai per als vianants i visibilitat dels comerços sota les voltes
L'Ajuntament de Girona ha fet efectiva aquest dijous la reducció de les terrasses dels locals de restauració de la rambla de la Llibertat. Diferents operaris han treballat per dur a terme la mesura que té com a finalitat recuperar espai per als vianants, ordenar l’ocupació de la via pública i donar més visibilitat als comerços situats sota les voltes. El consistori, en una publicació a les xarxes socials, indica que "l'objectiu és endreçar aquesta via tan singular de la ciutat i així recuperar espai per a ramblejar".
Tot plegat forma part de l'ordenança de terrasses que es va aprovar a finals de 2023. Aquesta té com a objectiu principal fer un control més intensiu pel que fa a aquests espais i, al mateix també, especifica com s'han de distribuir en les ubicacions més singulars, com és el cas de la rambla.
El canvi més significatiu s'ha pogut veure en aquelles terrasses al costat de les voltes. En aquest cas, s'han mogut les jardineres aproximadament un metre per guanyar espai a la zona central de la rambla. Mentrestant, en altres establiments, com els que hi ha davant l'Oficina de Turisme, no s'han tret taules ni cadires i, segons ha pogut saber Diari de Girona, en aquests negocis no els consta que s'hagi de produir una reducció de la terrassa.
Oposició dels negocis
Des del primer moment, tant l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona com els diferents locals de la zona van mostrar el seu rebuig frontal a la mesura. Van lamentar que alguns establiments haurien de tancar, ja que no els hi és rendible únicament poder mantenir el negoci amb les taules interiors. Un propietari va denunciar que passaria a tenir de 32 a sis taules, mentre que un altre va assegurar que passaria de tenir-ne dotze a tenir-ne quatre.
En canvi, l'Ajuntament té una opinió diferent. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, va assegurar en el ple municipal del mes de juny que havia rebut "més felicitacions que queixes" per la implantació de la proposta. El consistori sempre ha defensat que la reducció de terrasses significarà un benefici pels vianants que recuperaran part del passeig central de la rambla.
També farà que els comerciants en treguin profit. De fet, hi haurà dos negocis nous sota les voltes. Es tracta de locals que feia anys que estaven tancats i completament en desús. Un és una cafeteria que ja ha obert les portes, mentre que l'altre encara està en obres i vendrà gelats artesanals.
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