Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Regularització GironaVol Girona-PalmaPiscina VidreresTour de FrançaXalet Sant NarcísPressupostos GeneralitatMundial futbol
instagramlinkedin

S’incendia un cotxe en una gasolinera del barri de Pont Major de Girona

El foc, al passeig de Sant Joan Bosco, ha mobilitzat sis dotacions dels Bombers i no ha causat ferits

Les imatges del cotxe incendiat en una gasolinera de Girona

Les imatges del cotxe incendiat en una gasolinera de Girona

Veure Galeria

Les imatges del cotxe incendiat en una gasolinera de Girona / Marc Martí / DDG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Un cotxe s’ha incendiat aquest dijous en una gasolinera situada al passeig de Sant Joan Bosco, al barri de Pont Major de Girona. Segons les primeres informacions, el conductor es troba bé i no consten persones ferides. Es desconeixen, de moment, les causes que han provocat l’incendi del vehicle. Les flames també han acabat afectant uns marges propers a la zona de servei.

Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions, que han treballat per apagar el foc i assegurar l’entorn. L’incendi ha provocat afectacions viàries a la zona mentre duraven les tasques dels serveis d’emergència. Arran de l’incident, també s’ha comunicat la situació a Adif per la proximitat amb la infraestructura ferroviària. Un cop controlat el foc i revisada la zona, els Bombers han informat que la circulació es podia reprendre.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents