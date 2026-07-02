S’incendia un cotxe en una gasolinera del barri de Pont Major de Girona
El foc, al passeig de Sant Joan Bosco, ha mobilitzat sis dotacions dels Bombers i no ha causat ferits
Un cotxe s’ha incendiat aquest dijous en una gasolinera situada al passeig de Sant Joan Bosco, al barri de Pont Major de Girona. Segons les primeres informacions, el conductor es troba bé i no consten persones ferides. Es desconeixen, de moment, les causes que han provocat l’incendi del vehicle. Les flames també han acabat afectant uns marges propers a la zona de servei.
Els Bombers s’han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions, que han treballat per apagar el foc i assegurar l’entorn. L’incendi ha provocat afectacions viàries a la zona mentre duraven les tasques dels serveis d’emergència. Arran de l’incident, també s’ha comunicat la situació a Adif per la proximitat amb la infraestructura ferroviària. Un cop controlat el foc i revisada la zona, els Bombers han informat que la circulació es podia reprendre.
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