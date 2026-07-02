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Salt apropa el circ a les famílies amb un taller en llengua de signes catalana

La proposta es farà l’11 de juliol a La Guixera i vol reforçar l’accessibilitat dins les arts escèniques

Una monitora explica l’activitat en llengua de signes durant un taller de circ.

Una monitora explica l’activitat en llengua de signes durant un taller de circ. / Laura Carrau

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Redacció

Redacció

Girona

L’Espai de Circ La Guixera, a Salt, acollirà el pròxim dissabte 11 de juliol una nova edició de Circ en Família en Llengua de Signes Catalana, una proposta que vol acostar les arts del circ a les famílies a través d’una activitat accessible, participativa i oberta a tothom.

El taller està impulsat per LSC.Circ amb la col·laboració del Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona, La Guixera, l’Ateneu Popular de Salt, El Canal i l’Ajuntament de Salt. L’activitat es farà d’11 a 13 hores i es desenvoluparà íntegrament en llengua de signes catalana.

Una activitat oberta a infants i adults

La proposta està adreçada a infants, joves i adults, i especialment a famílies signants, tot i que també hi podran participar totes aquelles persones interessades a descobrir el circ a través de la llengua de signes catalana. Durant dues hores, els participants podran experimentar amb diferents disciplines circenses, com els malabars, els equilibris o els jocs de moviment, en un ambient lúdic i inclusiu. Els organitzadors remarquen que no cal tenir experiència prèvia per participar en el taller. L’activitat té un cost de 3 euros per persona, que es podran abonar en efectiu el mateix dia.

Accessibilitat dins les arts escèniques

Més enllà de la pràctica artística, el taller vol generar un espai de trobada i convivència entre la llengua de signes catalana i el món del circ. La iniciativa també busca contribuir a fer més accessibles les activitats culturals i fomentar noves formes de participació dins les arts escèniques.

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Segons expliquen els impulsors, aquesta proposta representa un primer pas en la voluntat compartida entre LSC.Circ i el Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona de desenvolupar futures línies de treball que relacionin el circ, l’accessibilitat i la inclusió. L’objectiu és incorporar la llengua de signes catalana com una eina de comunicació i creació dins del sector.

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