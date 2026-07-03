La campanya "Biblioestiu, la lectura a la fesca" porta les biblioteques mòbils a les places i piscines de Girona
Durant els mesos de juliol i agost els llibres seran els protagonistes dels serveis de Biblioplaça i Bibliopiscina
La campanya incorpora jocs de taula com a novetat i consolida els clubs de lectura "Llegint sota les estrelles"
Girona torna a acollir aquest estiu la campanya “Biblioestiu, la lectura a la fresca”, que durant els mesos de juliol i agost porta els serveis de Biblioplaça i Bibliopiscina de les biblioteques municipals tant a les places de diversos barris de la ciutat, com a les piscines municipals de la Devesa i als complexos esportius del GEiEG de Sant Narcís i Sant Ponç. Com a novetats d’enguany, s’incorporen jocs de taula com a proposta d’activitat literària diària i es consolida el cicle de clubs de lectura a la fresca “Llegint sota les estrelles” després de la bona acollida de la prova pilot de l’any passat.
“El Biblioestiu pretén apropar els llibres i la lectura als espais on la ciutadania passa el seu temps d’oci a l'estiu: a les places i a les piscines de la ciutat. Són petits refugis de cultura que complementen l’acció que fan les biblioteques de la ciutat. Aquests serveis d'extensió bibliotecària són totalment gratuïts i van adreçats sobretot als infants, però també hi ha propostes per als adults”, ha assegurat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina.
Les diverses biblioplaces, s’instal·laran successivament en períodes de tres setmanes cadascuna fins al 9 d’agost. Les bibliopiscines, per la seva banda, estaran en funcionament fins al 31 d’agost a les tres piscines a l’aire lliure de la ciutat. En tots aquests espais, les tardes de dilluns a divendres s’hi pot consultar un fons seleccionat per a totes les edats, amb un predomini de temes d’actualitat i de literatura d’imaginació, com ara contes, còmics i novel·les.
La Biblioplaça s’ubicarà a la plaça de l’Assumpció, al parc de Vista Alegre, al parc Central de Rafel Masó i Valentí i a la plaça de Josep Pla. Durant tres setmanes a cada lloc, la ciutadania podrà apropar-se al carro mòbil preparat amb una selecció de llibres pensada per a un públic ampli i amb propostes que responen a gustos literaris diversos.
D’altra banda, la Bibliopiscina torna a la seva cita anual a les piscines municipals de la Devesa, on s’ha reservat un espai ombrejat a tocar de l’aigua per facilitar tant les activitats de dinamització lectora adreçades als infants com els serveis de consulta, préstec, préstec de tovalloles o lectura de revistes.
Per reforçar el vincle entre la lectura i el lleure, en aquests espais també s’hi organitzen hores del conte a càrrec de contistes professionals i diverses activitats de dinamització lectora.
Al mateix temps, l’Ajuntament de Girona col·labora amb el GEiEG perquè les persones sòcies i visitants de les piscines de l’entitat gaudeixin gratuïtament també d’un servei de Bibliopiscina. Com en les edicions anteriors, aquesta iniciativa s’ha instal·lat als complexos esportius de Sant Narcís i de Sant Ponç.
Pensant en el públic adult, es reedita la proposta dels clubs de lectura a la fresca “Llegint sota les estrelles”, que es consolida després de l’èxit de la prova pilot celebrada el 2025. Es tracta d’una comunitat lectora interbibliotecària que es troba dues vesprades d’estiu per comentar llibres sota les estrelles. Les inscripcions ja estan obertes i les persones que vulguin participar en la sessió del 23 de juliol al Terrat del GironaHub, a la Farinera Teixidor; o en la del 25 d’agost al Claustre del Museu d’Història de Girona, només han de fer la inscripció gratuïta per poder disposar del llibre seleccionat.
La bona acollida de la iniciativa també es reflecteix en les dades de participació. L’any passat, més de 3.300 persones van visitar les tres bibliopiscines de Girona, superant l’assistència registrada abans de la pandèmia, i més de 1.100 persones van gaudir de les biblioplaça.
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