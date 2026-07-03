Desmantellen cinc plantacions de marihuana en una casa ocupada de Girona durant el desallotjament previ a l’enderroc
Els Mossos detenen un home i descobreixen 942 plantes durant un llançament judicial al carrer Universitat de Cervera, on aquesta setmana s’han tirat a terra diversos immobles per fer-hi pisos
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 25 anys amb antecedents policials després de localitzar 942 plantes de marihuana en una casa ocupada del carrer Universitat de Cervera de Girona, el mateix carrer on aquesta setmana s’han iniciat els treballs d’enderroc de diversos immobles per construir-hi pisos.
Els fets van tenir lloc el 29 de juny, quan agents de la comissaria de Girona van ser requerits per donar suport a una comitiva judicial que havia de portar a terme un llançament judicial i lliurar un immoble del barri del Pla de Palau i Sant Pau al seu legítim propietari. Una finca que acumulava nombroses queixes veïnals.
Diversos cultius repartits
Un cop revisada la documentació del jutjat, els agents van accedir a l’habitatge i van localitzar una primera plantació amb 206 plantes de marihuana en una habitació. En una altra cambra de la segona planta, van trobar-ne 207 més. A l’interior també hi havia un home amagat, que els Mossos consideren el responsable del cultiu il·legal.
La inspecció es va ampliar a l’edificació contigua, on els agents van descobrir tres plantacions més repartides en tres habitacions, amb un total de 529 plantes de marihuana i diversos estris destinats al cultiu. En total, la policia va intervenir 942 plantes.
Els Mossos també van comprovar que l’edifici tenia una connexió elèctrica fraudulenta, amb una escomesa que no passava per cap comptador. Per aquest motiu, l’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i d’un delicte de defraudació de fluid elèctric.
La troballa s’ha produït el mateix dia de l’enderroc dels immobles per aixecar-hi habitatges. L’Ajuntament de Girona va confirmar a Diari de Girona que es tracta d’una actuació privada impulsada pels promotors dels terrenys.
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