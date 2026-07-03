Detectat un focus de foc bacterià en una plantació de pereres de Campllong que obliga a activar mesures d’erradicació
S'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre i s'han intensificat les prospeccions a l'entorn
El Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya ha confirmat la presència d'un focus de foc bacterià en una plantació de pereres del municipi de Campllong (Gironès). Es tracta d’una de les malalties més greus dels fruiters de llavor perquè es pot disseminar amb gran facilitat i no existeixen tractaments curatius eficaços autoritzats. La seva detecció obliga a aplicar mesures estrictes per evitar-ne la propagació. Des de la confirmació analítica, el Departament d'Agricultura ha activat el protocol d'actuació. Es procedirà a l’arrencada dels arbres afectats. S'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la afectada i s'han intensificat les prospeccions a l'entorn.
La parcel·la afectada té una superfície aproximada de 4,32 hectàrees i, fins al moment, les inspeccions efectuades han permès delimitar l'afectació detectada inicialment. Els treballs continuaran durant les properes setmanes.
Els tècnics de sanitat vegetal estan duent a terme prospeccions intensives a les plantacions de fruiters hostes i als vivers situats dins d'aquesta àrea per comprovar si hi ha altres afectacions.
A més, s'estan adoptant les mesures complementàries de control i vigilància com ara la limitació del moviment d'arnes dins la zona de seguretat i del material vegetal susceptible de ser afectat per la malaltia.
El Departament fa una crida als productors, als viveristes i als particulars perquè comuniquin immediatament qualsevol sospita de la malaltia als serveis de sanitat vegetal i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància.
El foc bacterià és una malaltia causada pel bacteri Erwinia amylovora que afecta diverses espècies de la família de les rosàcies i que no té cap afectació sobre les persones. Entre els vegetals més sensibles hi ha els perers, pomeres, codonyers i nesprers, així com diverses espècies ornamentals i silvestres.
Es tracta d'una de les malalties més greus dels fruiters de llavor perquè es pot disseminar amb gran facilitat i no existeixen tractaments curatius eficaços autoritzats. La propagació es produeix principalment durant la primavera, afavorida per les condicions meteorològiques i per agents vectors com els insectes pol·linitzadors.
Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a la malaltia.
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