Detingut a Salt després que el propietari el retingués quan intentava robar eines d'una furgoneta
El vídeo dels fets, que s’ha difós a les xarxes, mostra moments de tensió al carrer Doctor Ferran; els altres dos sospitosos van fugir
Un vídeo compartit les darreres hores a les xarxes socials mostra el moment posterior a un robatori a l’interior d’una furgoneta a Salt, on tres homes haurien trencat el vidre del vehicle aparcat per intentar sostreure el material que hi havia a dins.
Els fets van passar la matinada del dia 2, cap a deu minuts després de la mitjanit, al carrer Doctor Ferran de Salt. Segons fonts del cas, tres homes van trencar el vidre d’una furgoneta i van intentar endur-se eines i material que hi havia a l’interior del vehicle.
En les imatges, gravades des d’un punt elevat i difoses a les xarxes, es veu una escena de tensió a la via pública, a tocar d’una zona d’aparcament i de contenidors. Diverses persones apareixen al carrer i, segons la reconstrucció dels fets, el propietari de la furgoneta va poder retenir un dels presumptes autors fins que van arribar els Mossos d’Esquadra.
Els agents van detenir aquest home, un jove de 23 anys amb antecedents, com a presumpte autor d’un robatori amb força a interior de vehicle. Els altres dos implicats van aconseguir fugir del lloc, confirmen des del cos policial.
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