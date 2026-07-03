L'Ajuntament de Girona es reincorpora a la xarxa de punts d'atenció de Reempresa
La ciutat reforça el suport al relleu empresarial i amplia la xarxa de punts d'atenció de Reempresa a la demarcació de Girona
Girona torna a comptar amb un nou punt d'atenció de Reempresa, el servei de referència en transmissió d'empreses, gràcies a la incorporació de l'Ajuntament de Girona a la xarxa territorial que Reempresa impulsa a la demarcació en col·laboració amb la Diputació de Girona. Aquest nou punt d'atenció permetrà apropar encara més el servei a les empreses i persones emprenedores de la ciutat, facilitant un assessorament especialitzat a aquelles persones que volen vendre una empresa en funcionament i a aquelles que busquen una oportunitat per reemprendre sense començar de zero.
Des de l'any 2013, quan es va iniciar la col·laboració entre Reempresa i la Diputació de Girona, el servei ha fet possible 561 reempreses d'èxit, ha generat 24,3 milions d'euros d'inversió induïda i ha contribuït a preservar 1.481 llocs de treball a la demarcació. Unes xifres que evidencien l'impacte del model de transmissió empresarial com a eina per preservar el teixit econòmic, evitar el tancament de negocis viables i garantir-ne la continuïtat.
“El relleu empresarial és un dels grans reptes que afronten moltes petites i mitjanes empreses. Amb aquest nou servei, reforcem el nostre compromís amb l’ocupació, l’activitat econòmica i el comerç de proximitat, oferint un acompanyament especialitzat perquè cap projecte amb futur s’hagi de perdre per manca de continuïtat”, ha destacat la regidora de Treball del consistori, Raquel Robert i Rubio.
L'ampliació de la xarxa respon a la voluntat de continuar reforçant el servei al territori i donar resposta a un dels principals reptes del teixit empresarial: garantir el relleu generacional davant la jubilació de molts empresaris i assegurar que empreses amb potencial continuïn generant activitat econòmica i ocupació.
Reempresa ofereix un acompanyament integral durant tot el procés de transmissió empresarial. El servei inclou assessorament en la valoració del negoci, cerca de perfils compatibles, suport en la negociació i acompanyament fins al tancament de l'operació, sempre de manera gratuïta i confidencial.
La incorporació de l'Ajuntament de Girona consolida la xarxa de punts d'atenció de Reempresa a la demarcació i reforça la col·laboració entre les administracions locals per preservar el teixit empresarial, mantenir l'activitat econòmica i contribuir a la continuïtat de les empreses del territori.
Reempresa és una iniciativa promoguda per la patronal catalana Cecot i l’entitat Autoocupació, amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que coordina els serveis efectius de suport a la persona que cedeix un negoci i a la persona reemprenedora en processos de reempresa. Si bé entre els anys 2016 i 2024 l’Ajuntament de Girona ja havia format part de la iniciativa, l'optimització dels recursos disponibles i l’objectiu de millorar l’impacte del programa a la demarcació va comportar l’establiment d’un únic Punt d’Atenció Reempresa per comarca.
Ara, el punt de Reempresa de l’Ajuntament torna a informar tothom qui hi estigui interessat del funcionament del programa. També s’ofereix assessorament en el procés de reemprenedoria i s’actua d’intermediador entre l’empresa que cedeix la seva activitat i la persona emprenedora interessada a adquirir-la.
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