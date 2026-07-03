Narcís Motjé pren el relleu de Toni Cruz al capdavant del Rotary Club de Girona
L’acte de traspàs oficial es va celebrar aquest dijous al restaurant Torre Bonica de Girona i va comptar amb la presència de la consellera Sílvia Paneque, el diputat Marc Lamuà, la vicealcaldessa Gemma Geis i el tinent d’alcaldia Sergi Font
El Rotary Club de Girona va celebrar aquest dijous 2 de juliol, al restaurant Torre Bonica de Girona, la cerimònia de canvi de presidència corresponent al nou exercici rotari 2026-2027. Durant l’acte, Toni Cruz, president sortint, va traspassar oficialment el càrrec a Narcís Motjé, president electe, en una vetllada institucional que va aplegar socis, autoritats i representants del teixit empresarial, social i institucional gironí.
La cerimònia va servir per fer balanç del mandat de Toni Cruz al capdavant del club, marcat pel foment de projectes de vocació social, cultural i solidària a les comarques gironines, i per obrir una nova etapa sota la presidència de Narcís Motjé, que assumeix el càrrec amb el compromís de continuar impulsant iniciatives d’impacte comunitari alineades amb els valors fundacionals de Rotary Internacional.
L’acte va comptar amb una destacada representació institucional. Hi van assistir Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya; Marc Lamuà, diputat al Congrés dels Diputats; Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, i Sergi Font, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona. La seva presència evidencia el vincle consolidat del Rotary Club de Girona amb les administracions públiques i el reconeixement institucional a la seva tasca en àmbits com la joventut, la cultura, la salut i l’acció solidària.
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