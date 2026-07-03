Tapiades les entrades del geriàtric de Girona per evitar ocupacions il·legals
Les Germanetes dels Pobres han abandonat les instal·lacions de Girona per manca de vocacions i per problemes econòmics, deixant un immoble de 5.000 metres quadrats
Diferents operaris han iniciat aquesta setmana les tasques per tapiar alguns accessos de l'edifici ubicat al número 49 del carrer Barcelona de Girona i que, fins fa poc, havia estat el geriàtric de la Congregació Germanetes dels Pobres. En concret, s'han bloquejat les entrades (portes i finestres) de la planta baixa per evitar ocupacions de l'immoble mentre es defineix el seu pròxim ús. De fet, segons ha pogut saber Diari de Girona, s'han produït alguns intents per entrar a l'edifici de forma il·legal des que les monges el van deixar.
L'estiu de 2023, aquest mitjà va avançar que la congregació tenien la intenció d'abandonar les instal·lacions, que tenen un espai útil d’uns 5.000 metres quadrats. Abans, però, es volien assegurar que es continuessin fent les mateixes tasques que fins ara, les d'un geriàtric. Encara no ha transcendit l'empresa que a partir d'ara gestionarà l'espai, però tot apunta que ha estat aquesta la que ha encarregat tapiar els accessos, a part de contractar serveis de vigilància.
Per la seva banda, les menys de deu germanetes que quedaven fa aproximadament un mes que van deixar la ciutat. Van estar uns dies vivint a l'edifici soles, sense usuaris del geriàtric, que es van recol·locar en altres centres de la congregació, en altres residències o se'n van anar amb les seves famílies.
Fa tres anys hi havia una seixantena d'usuaris al centre que, progressivament, han anat marxant. Llavors, les germanetes van assegurar que les persones majors que estaven al geriàtric ho podrien continuar fent amb la nova empresa, cosa que, finalment, no ha passat. Tampoc han continuat la quarantena de treballadors, que també era voluntat de la congregació.
Gairebé 150 anys a la ciutat
La Congregació Germanetes dels Pobres va aterrar a Girona l'any 1978, fa gairebé 150 anys. Primer, ho van fer en diferents cases del Barri Vell i ja el 1881 es van instal·lar a l'edifici del carrer Barcelona on han residit fins fa poques setmanes. En aquell moment, estava ubicat en un descampat als afores de la ciutat i, amb el pas dels anys, va quedar integrat plenament dins l'actual barri de l'Eixample. En tot cas, el 2004 es va inaugurar un centre al mateix espai d'una anterior residència que tres anys abans es va enderrocar. El projecte va suposar una inversió d'uns sis milions d'euros.
La seva marxa s'ha donat per dos motius. Per una banda, el nombre de germanetes ha anat baixant i les que quedaven han estat redistribuïdes a altres centres que la companyia té arreu d’Espanya. La congregació va explicar que la falta de vocació i de nou personal feia impossible poder treballar en la recaptació.
Per això, l'altra raó ha estat perquè la congregació no disposava dels recursos econòmics suficients i feia alguns anys que estan en números vermells. Van reconèixer al seu moment que no podien fer front als 100.000 euros mensuals que suposava mantenir el centre. La raó és que no comptava amb subvencions i només tenia ingressos dels usuaris de la residència i de donacions que feien alguns benefactors. En alguns mesos, els ingressos que podien tenir era d'uns 2.000 o 3.000 euros.
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