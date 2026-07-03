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La UdG reuneix més de 300 experts en un congrés internacional d’enginyeria estructural

El simposi sobre materials compostos se celebrarà del 6 al 8 de juliol al Campus Barri Vell

Foto de família dels investigadors de la UdG que organitzen l'esdevEniment

Foto de família dels investigadors de la UdG que organitzen l'esdevEniment / UdG

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Redacció

Redacció

Girona

La Universitat de Girona acollirà del 6 al 8 de juliol el 17è Simposi Internacional sobre el Reforç amb Polímers Reforçats amb Fibra per a Estructures de Formigó, conegut com a FRPRCS17. Es tracta d’un congrés científic de referència mundial en l’àmbit de la innovació en enginyeria estructural i la construcció avançada amb materials compostos. La trobada tindrà lloc al complex de Sant Domènec, al Campus Barri Vell, i reunirà més de 300 investigadors, enginyers, professionals i empreses del sector procedents de diversos països. El congrés està organitzat per la UdG conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears i la University of Sheffield, del Regne Unit.

Materials per reforçar estructures

El simposi se centrarà en l’ús dels polímers reforçats amb fibra, coneguts com a FRP, uns materials compostos avançats que s’utilitzen per millorar la resistència, la durabilitat i la sostenibilitat d’estructures de formigó i maçoneria. Aquests sistemes s’apliquen tant en la construcció de noves infraestructures com en la rehabilitació i el reforç d’estructures ja existents, com ara ponts, edificis o equipaments crítics. El FRPRCS és la conferència més antiga de l’International Institute for FRP in Construction i se celebra cada dos anys des del 1993. Al llarg de més de tres dècades, s’ha consolidat com una de les cites internacionals més prestigioses dedicades als materials compostos avançats aplicats a l’enginyeria estructural.

Ponents internacionals

El programa científic inclou més d’una desena d’àrees temàtiques, des del desenvolupament de nous materials i sistemes constructius fins a la rehabilitació d’infraestructures, la sostenibilitat, la durabilitat i la seguretat estructural. També s’hi organitzaran fins a divuit sessions especials centrades en temes emergents. El congrés comptarà amb la participació d’experts internacionals com el professor Jin Guang Teng, de la Hong Kong Polytechnic University, que impartirà la sessió inaugural. També hi intervindran com a ponents principals la professora Lijuan Cheng, de la University of California, i el professor Marco Di Ludovico, de la Università degli Studi di Napoli Federico II.

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L’esdeveniment inclou també una jornada per a investigadors en les primeres etapes de la seva carrera, una sessió plenària dedicada al paper de les dones en la recerca i aplicació dels materials FRP i una sessió amb editors de revistes científiques internacionals per fomentar la qualitat i la difusió de la recerca. La celebració del congrés a Girona reforça el posicionament de la UdG, a través del seu Grup de Recerca en Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural, com a referent internacional en aquest àmbit. La universitat també destaca que la trobada contribuirà a projectar la ciutat com a seu de congressos científics d’alt nivell i generarà impacte acadèmic, professional i econòmic al territori.

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