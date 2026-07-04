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Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles

Denuncien que l'Ajuntament és conscient del risc de l'acumulació de brossa en una parcel·la privada propera, tot i que les tasques de neteja encara no s'han fet

El consistori té previst actuar si la propietat del terreny no s’aclareix aviat

Vídeo: Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles

Vídeo: Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles

Redacció

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

L’incendi d’aquest dilluns en una pila de brossa acumulada en una parcel·la molt propera als pisos de l’Aurora de Girona ha posat en alerta els veïns i ha reobert les queixes pel mal estat d’aquest espai. El bloc està situat al número 38 del passeig de Joan Bosco i l’any passat va ser rehabilitat després de passar uns vuit anys apuntalat, amb una actuació subsidiària de l’Ajuntament. La parcel·la que va cremar dilluns, però, no va formar part d’aquella intervenció i els veïns denuncien que fa temps que hi ha deixalles apilonades, una situació que consideren que va afavorir l’aparició de les flames.

Els veïns asseguren que se senten “abandonats” i, tot i reconèixer que el terreny és “d’uns privats”, lamenten que “ningú se n’ha fet càrrec”. Amb l’incendi, afegeixen, els “han posat a tots en perill”. També critiquen que “l’Ajuntament és conscient de la situació i no fa res” i afirmen que se’ls havia dit que “ho netejarien”, però que la neteja encara no s’ha fet. De fet, els veïns van reclamar que, a part de rehabilitar l'edifici, en les actuacions que es van executar fa uns mesos, també es fessin aquestes tasques per netejar la parcel·la i es retirés el fibrociment de la teulada, cosa que finalment no es va produir.

Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns de Pont Major, Josep Maria Castanyer, remarca que en aquest solar “sempre hi ha hagut coses apilonades”, des de residus impropis fins a deixalles de tota mena. Segons explica, la presència de restes vegetals i pneumàtics va provocar un fum negre molt visible des de lluny, tot i que l’edifici no va quedar afectat. Castanyer recorda, però, que “qualsevol actuació ha de ser iniciativa de la comunitat”, perquè no es tracta d’un espai públic.

Un cas complex

El cas, però, és més complex del que pot semblar. D’una banda, perquè pocs propietaris viuen al bloc i l’Ajuntament ja va tenir dificultats per reunir les signatures de tots els titulars (bancs i fons voltors inclosos) per poder tirar endavant les obres de rehabilitació dels accessos a les terrasses. De l’altra, perquè fonts municipals remarquen que actualment es desconeix la propietat exacta de la parcel·la que es va incendiar.

Des del consistori expliquen que “es tracta d’una parcel·la privada” i que en els últims mesos s’han fet diversos requeriments perquè es netegés la brossa acumulada. De fet, fa unes setmanes es va citar la propietat a l’Ajuntament per intentar resoldre la situació. Va ser aleshores quan els van comunicar que havien “renunciat a l’herència d’aquesta parcel·la”, tot i que continuen sent titulars dels terrenys dels costats.

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L’Ajuntament apunta que, si es tracta d’una herència intestada, la propietat passaria a ser de la Generalitat. Per aquest motiu, el consistori ja ha fet una consulta a l’ens autonòmic. En paral·lel, fonts municipals asseguren que tenen prevista una actuació subsidiària per netejar l’espai si la propietat del terreny no s’aclareix aviat.

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