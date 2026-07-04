Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol
El cirurgià David Sambrano, format entre Veneçuela i Girona, ha impulsat una recollida de guants, bates, bisturís, sutures, llits i material bàsic, amb la implicació de professionals de l’hospital
Mentre la Costa Brava bullia de gent i ganes d'estiu després de la revetlla de Sant Joan, el cirurgià David Sambrano despenjava el telèfon per agafar una trucada dels seus pares. Era el 24 de juny, el dia que el doble terratrèmol va sacsejar el nord de Veneçuela amb sismes de magnitud 7,2 i 7,5. Ell, des de fa uns anys viu a Girona, on va venir a fer el MIR i s'hi ha quedat, treballant de cirurgià general a l’hospital Josep Trueta, però a l’altra banda de l’Atlàntic hi té la família, els amics i una gran part de la seva vida. "Quan veus les devastadores imatges et sents responsable i vols fer alguna cosa", explica. D’aquella sensació d’impotència ha nascut una iniciativa solidària dins l’hospital per recollir material sanitari bàsic i enviar-lo als centres sanitaris veneçolans, que afirma que estan "saturats".
La idea era senzilla, però urgent: aprofitar material sanitari que encara estigués vigent, però que estava a punt de caducar o que ja no s’utilitzava a l’hospital, per donar-li una segona vida en un context d’emergència. "Al principi no sabíem exactament quin material recollir perquè necessiten de tot", explica, però van optar per centrar-se en allò que coneix de primera mà: material sanitari bàsic i útil per al dia a dia d’un centre hospitalari. "Abans del terratrèmol la situació ja era molt vulnerable, però ara està molt pitjor", relata.
La resposta dels professionals del Trueta va ser immediata. Amb el suport de l’equip de cirurgia, d’infermeria i de diversos serveis de l’hospital, han aconseguit reunir 150 caixes de guants, 77 protectors de cos complet, 120 ulleres protectores, 150 bisturís d’un sol ús, 200 sutures, 200 bates, 12 llits, 12 matalassos i 8 bressols per a nadons, entre altre material, com gases o benes.
Part d’aquest material ja s’ha traslladat al Col·legi de Metges de Girona amb vehicles particulars des d'on, a través d’una associació de metges veneçolans, es coordinarà l’enviament cap a Veneçuela en avió. En el seu cas, a banda del material sanitari, també estan rebent roba i aliments enllaunats, amb la previsió que una part de l’ajuda pugui sortir cap al país la setmana vinent.
Però Sambrano no es limitarà a enviar caixes. El metge volarà a Veneçuela l’11 de juliol, pagant el bitllet de la seva butxaca, i ha agafat vacances de la feina per poder anar a ajudar. Portarà una part del material com a equipatge personal amb gases, benes, guants, bates i protectors. Un cop allà, vol entregar-lo directament als centres hospitalaris més propers i oferir-se com a voluntari, tant des del vessant de metge com a civil. "Vull ajudar en el que faci falta", assenyala. També s'ofereix a col·laborar en tasques bàsiques d’assistència, repartiment de menjar o suport a les entitats locals que estiguin treballant sobre el terreny.
La situació, assegura, "és crítica": "Els hospitals estan al límit, falta material i no hi ha prou personal per atendre tots els pacients". També apunta que els equips de rescat estan "sobrepassats" i que la "falta de maquinària" dificulta encara més les tasques d’emergència. Els seus pares, que també són metges, "estan intentant ajudar en el que poden".
"Estic bastant ansiós perquè arribi el dia de marxar i poder estar allà", admet Sambrano. La distància, confessa, "pesa molt quan el teu país pateix una tragèdia d’aquesta magnitud". I és que, assegura, "qualsevol aportació, per petita que sigui, és important". Tot i que és conscient que es trobarà "molta necessitat", també confia trobar-hi "moltes persones disposades a treballar i a fer arribar el suport a qui més el necessiti".
Més de 2.200 morts i 11.000 ferits
El viatge de Sambrano arriba en un moment en què Veneçuela continua immersa en una emergència humanitària. Segons l’últim balanç oficial, la catàstrofe ha deixat almenys 2.295 morts i 11.267 ferits. El Ministeri d’Exteriors espanyol també ha confirmat 27 espanyols morts, mentre encara consten 137 desapareguts i 11 persones han estat localitzades sota la runa.
Una setmana després dels terratrèmols, les tasques de rescat continuen en zones especialment afectades com La Guaira, on equips internacionals treballen entre edificis col·lapsats. Ja s’han pogut rescatar més de 6.400 persones, però les rèpliques i la fragilitat de les estructures compliquen les operacions.
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