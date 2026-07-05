Els veïns de Santa Eugènia de Girona lamenten l'incivisme i l'incendi dels nous contenidors
Fonts municipals admeten que els contenidors es van instal·lar per la saturació dels anteriors i asseguren que s'estan estudiant alternatives per millorar la gestió dels residus
Els contenidors intel·ligents que es van incendiar aquest dijous al barri de Santa Eugènia de Girona es van instal·lar durant la passada primavera perquè les àrees d'aquesta zona estaven desbordades. Els veïns, però, critiquen que aquesta mesura adoptada per l'Ajuntament es va fer de forma "unilateral" i "sense consultar" amb els veïns i asseguren que tot i les noves illes de contenidors el carrer Montseny continua sent un "abocador". Per altra banda, fonts municipals remarquen que "s'estan estudiant alternatives".
Una vintena de veïns s'han agrupat per fer front a la problemàtica i expliquen que la nit anterior a l'incident, fora dels contenidors que es van incendiar, hi havia coixins, matalassos, mobles i cartons, tot i que no poden confirmar que encara hi fossin quan es van cremar. En tot cas, lamenten que tot i haver tingut una reunió amb el regidor del barri, Sergi Font, a principis de juny "encara no s'ha fet res", per afrontar el probelma.
Es queixen, especialment, de "l'incivisme" envers l'abocament de deixalles que hi ha al sector. En ser un carrer "enclotat", queda més "amagat" i la gent aprofita aquests espais per deixar les deixalles fora dels contenidors. De fet, els veïns detallen que es van posar quatre àrees noves. La que es va cremar, ubicada a la cruïlla entre els carrers Montseny i Sant Sebastià és problemàtica, però, en canvi, els residents asseguren que "a vint passes" hi ha una altra àrea (ubicada a la cantonada entre el carrer Sant Sebastià i el passeig d'Olot) on els contenidors estan "buits" i l'exterior està "net".
Estudiant alternatives
Fonts municipals corroboren que la mesura d'instal·lar més contenidors es va adoptar la passada primavera perquè els altres que hi havia a la zona estaven "desbordats". Ara per ara, "s'estan estudiant alternatives" per abordar la problemàtica, i una altra solució seria "augmentar la freqüència" de pas del servei, cosa que implicaria una "modificació del contracte".
Amb tot, els veïns lamenten que havien demanat més accions. En la trobada amb Sergi Font, recorden que es va parlar de "posar vinils" per informar que en cas d'incivisme es posarien multes o "passar a l'empresa una nota" amb les incidències. També "posar agents ambientals per fer pedagogia" i "netejar amb aigua" les àrees perquè "fan molta pudor". Fins ara, "no s'ha dut a terme cap acció".
L'incendi de dijous
També indiquen que les restes de l'incendi d'aquest dijous encara són visibles. Asseguren que les àrees de contenidors que van quedar completament calcinades encara no s'han retirat, tot i que ja hi ha "bosses d'escombraries i cartons" al voltant. En concret, cap a les tres de la tarda, van cremar els contenidors de rebuig, paper i orgànic.
Aquest divendres encara es desconeixien les causes per les quals s'havia produït l'incident. Alguns testimonis van assegurar haver sentit diferents explosions i dos cotxes i dues motocicletes van patir danys importants, igual que la façana de davant els contenidors, que va quedar calcinada. La Policia Municipal és la que investiga els fets.
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