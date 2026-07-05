Girona es mulla un any més per l'esclerosi múltiple
La Fundació Esclerosi Múltiple cada any recapta fons amb la campanya solidària "Mulla't" que engloba activitats aquàtiques, concerts i col·laboracions gastronòmiques.
L'acte central de la 33a edició s'ha celebrat a la piscina pública de la Devesa, que s'ha omplert de gent
Al voltant de 90 piscines de les comarques gironines s'han sumat aquest diumenge 5 de juliol a la 33a edició de la campanya "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple". L'acte central de la demarcació de Girona ha donat el tret de sortida a les 11 h a la piscina pública de la Devesa. Ja des de primera hora del matí, l’espai s’ha omplert de gent disposada a col·laborar i mullar-se per la causa.
Aquesta iniciativa és impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) i té com a objectiu visibilitzar i recaptar fons per a una malaltia neurodegenerativa i crònica que afecta prop de 12.000 persones al territori català i unes 60.000 a tot l'Estat. Enguany, però, l'esdeveniment ha canviat una mica en algunes zones de la província per adaptar-se a les condicions derivades de l'incendi a les Gavarres. Segons ha explicat Montse Prats, directora del centre de la FEM a Girona, "l'organització ha hagut d'ajornar durant aquesta setmana les activitats previstes a municipis com Calonge, Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, seguint les instruccions de Protecció Civil".
Tot i així, la solidaritat ha tornat a brollar amb força a la capital gironina. Els assistents a la piscina pública de la Devesa, des de dins i des de fora de l'aigua, han pogut gaudir d'un breu concert d'havaneres a càrrec del grup Els Panxuts, de Cassà de la Selva, un dels integrants del qual està diagnosticat d'esclerosi múltiple. L'esdeveniment ha comptat també amb la presència d'autoritats: la consellera gironina Sílvia Paneque ha volgut començar amb un aplaudiment per als bombers, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), els pagesos i els cossos de seguretat pel seu treball intens contra els incendis forestals a les Gavarres, un agraïment que prèviament també ha fet Montse Prats. Centrant-se en la jornada, Paneque ha aplaudit la feina diària de la fundació i la bona resposta ciutadana: "Un any més ens mostreu la vostra solidaritat i compromís, avui ens mullem tots, però mullem-nos cada any a favor de l'esclerosi". Des de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, vicealcalde de la ciutat, ha remarcat la necessitat de sentir-se interpel·lats "com a ciutat, com a país i com a societat". Ayats ha destacat que el "Mulla't" és "més que un salt, és compromís, és solidaritat i, sobretot, és esperança; esperança perquè millorin les condicions de vida a través de la recerca i la millora dels serveis".
Més que un salt a la piscina
Tot i que avui se celebri l’acte central, el “Mulla’t” va molt més enllà i allarga la campanya solidària durant diverses setmanes amb un “reguitzell d’activitats”, tal com ha destacat la directora del centre de la FEM a Girona: "Dissabte passat ja es va celebrar una jornada solidària al Water World de Lloret de Mar i la setmana que ve es repetirà al parc aquàtic Aquadiver". Per col·laborar cal adquirir les entrades a través del web mullat.cat; amb el seu codi es destinaran 5 € de l'entrada directament a la fundació". Prats també ha volgut destacar la col·laboració contínua del GEiEG, que ofereix activitats aquàtiques gratuïtes per a les persones afectades d'esclerosi múltiple durant la campanya i també al llarg de l'any.
A més d'entitats, diversos restaurants també se sumen a la causa solidària, establiments com La Cuina de l’Empordanet, Costa Brava Centre, El Picot de Girona, Village El Duc de l’Obac a Bonmatí i el Càmping Cypsela de Pals s’han sumat a la campanya de restaurants que es mullen i ofereixen plats i menús solidaris.
Tots els beneficis obtinguts tant de les activitats com de la venda de productes solidaris es destinaran íntegrament a oferir serveis de neurorehabilitació, suport emocional, defensa de drets i a impulsar projectes de recerca científica per trobar una cura a la malaltia. "Aquesta fundació fa una feina espectacular i per mi és un honor formar-ne part", ha remarcat Maria Rosa Agustí, patrona de l'entitat organitzadora a Girona.
Sota un cel serè i havaneres de fons de la mà dels Panxuts, centenars de persones han format part del salt multitudinari a les dotze del migdia a la piscina pública de la Devesa amb el crit "Mulla't". Un any més, la solidaritat i la força col·lectiva dels gironins i gironines s'ha unit per millorar el dia a dia de moltes persones amb esclerosi múltiple.
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