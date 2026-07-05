Una empresa gironina impulsa un sistema per generar energia termoelèctrica aprofitant la calor natural del fons marí
PLOATECH ha posat en marxa una iniciativa innovadora que té per objectiu alimentar aparells científics submarins i reduir l'empremta de carboni
L’empresa gironina PLOATECH treballa en un projecte per transformar en electricitat la calor que surt de les fonts hidrotermals submarines, unes zones del fons marí on l’aigua emergeix a temperatures molt elevades per l’activitat geològica de la Terra.
El projecte, anomenat LUCY, no busca produir electricitat per abastir ciutats o indústries, sinó crear una tecnologia capaç de donar energia de manera contínua a instruments científics instal·lats a gran profunditat. Aquests aparells serveixen, per exemple, per estudiar el fons marí, el canvi climàtic o l’activitat geològica, però sovint depenen de bateries que s’han de substituir o recarregar.
La proposta de PLOATECH consisteix a aprofitar la diferència de temperatura entre l’aigua molt calenta que surt de les fonts hidrotermals i l’aigua freda de l’oceà. Aquest contrast pot convertir-se en energia elèctrica mitjançant un sistema termoelèctric. És a dir, el projecte vol fer servir la calor natural del fons del mar com una mena d'endoll per alimentar equips científics submarins i estacions permanents de manera continuada.
Segons l’empresa, aquesta tecnologia permetria reduir la dependència de bateries i disminuir l’impacte ambiental de les missions científiques. El projecte també preveu el disseny de maquinària submarina, sistemes per transformar i condicionar l’energia generada i el desenvolupament de prototips.
PLOATECH, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, és la coordinadora del projecte, que compta amb finançament d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat, i amb la col·laboració de VICOROB, el grup de recerca en visió per computador i robòtica de la Universitat de Girona.
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