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Aproven el conveni urbanístic per desenvolupar el Campus de Salut

La Generalitat preveu una inversió de 22 milions d’euros en un projecte que preveu un nou pas elevat sobre la carretera C-65, el soterrament de línies elèctriques i construir una nova subestació

Paneque: invertirem 22 milions d'euros en el desenvolupament urbanístic a l'entorn del campus de salut

Paneque: invertirem 22 milions d'euros en el desenvolupament urbanístic a l'entorn del campus de salut

Redacció

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O.P.

Girona

El projecte del nou Campus de Salut fa un nou pas endavant. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, assegura que el Govern ha avançat en el conveni amb l’Incasol i els ajuntaments de Salt i Vilablareix per desenvolupar urbanísticament el sector sud, indispensable per a ubicar el nou hospital Josep Trueta.

Paneque subratlla que es tracta d’un projecte «importantíssim per a la demarcació» i detalla que el departament de Territori hi destinarà 22 milions d’euros per actuar en tres àmbits clau: la mobilitat, l’energia i el desenvolupament urbanístic. En matèria de mobilitat, una de les principals actuacions previstes és la construcció d’un pas elevat per sbore la C-65, que ajudarà a garantir els accessos i la connexió del nou àmbit hospitalari amb la xarxa viària existent.

El projecte també inclou actuacions energètiques rellevants, com el soterrament de línies elèctriques i la construcció d’una nova subestació.

Part dels terrenys inclosos en el conveni urbanístic que formaran part del futur Campus de Salut

Part dels terrenys inclosos en el conveni urbanístic que formaran part del futur Campus de Salut / Ajuntament de Salt

El conveni afecta uns terrenys situats a cavall entre Salt i Vilablareix i forma part d’un àmbit urbanístic de gran abast. La seva transformació s’ha plantejat per fases i ha de permetre ordenar els terrenys necessaris per al nou hospital, però també generar nous espais d’activitat econòmica i creixement residencial.

Aquest conveni arriba dues setmanes després que el conseller de la Presidència Albert Dalmau anunciés que aviat est tancarien les modificacions de planejament urbanístic que quedaven pendents. A principis d’any, el govern de l’Estat va emetre dos informes desfavorables vinculades a la modificació de planejament que presentava l’Ajuntament de Salt. Un era sobre el volum de contaminació acústica i l’altre era sobre l’increment de trànsit a la zona.

En els últims mesos, la definició del futur campus de salut ha anat fent passos endavant. El mes de març, la Generalitat presentava la proposta guanyadora del concurs públic pel projecte arquitectònic. El projecte Devesa de Salut 21 va ser el més ben puntuat al concurs d’idees licitat per Infraestructures.cat. La proposta de l’UTE PINEARQ, SLP & Brullet de Luna i associats i SLP & PGI Engineering, SL compta amb un equip amb molta experiència en equipaments de salut i altres àmbits.

L’any 2031 és la data límit fixada per l’administració per al fi de les obres. No obstant això, en els últims mesos han sorgit alguns dubtes en diferents àmbits sobre si es podrà complir. El Grup Impuls per Girona (GIG), que agrupa les cambres de comerç, les patronals FOEG i Pimec, i el Fòrum Carlemany, considera que el calendari establert per a la construcció del nou hospital Josep Trueta de Girona i Salt és «inajornable». En una nota pública difosa el mes de febrer demanava «agilitat administrativa» per tal d’evitar que un projecte «estratègic per al territori» com és el Campus de Salut quedi «atrapat per la burocràcia».

En aquest sentit, els empresaris assenyalaven que el nou Trueta engloba diferents àmbits com el sanitari, però també la docència universitària, la recerca, la innovació, el talent i competitivitat econòmica. «Qualsevol retard en una de les seves peces compromet l’equilibri i la viabilitat del conjunt», alertaven.

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Fa pocs dies, el Parlament de Catalunya aprovava per unanimitat una moció d’ERC demanant al Govern que fixi el calendari d’execució i la dotació pressupostària del nou Campus de Salut abans d’acabar l’any. n

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