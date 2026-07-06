La cursa solidària Miquelada Oncofest de Bescanó arriba a la quarta edició
El municipi es prepara per l'esdeveniment que busca recaptar fons per a la lluita contra el càncer
Bescanó es prepara per viure una nova edició de La Miquelada Oncofest, la cursa solidària d’obstacles que tindrà lloc el proper dissabte 18 de juliol a les 18:00 h.
El nom de la prova prové de la Miquela, la muntanya emblemàtica de Bescanó, i reflecteix l’esperit de proximitat i arrelament d’un esdeveniment que combina esport, festa i solidaritat.
La Miquelada està pensada per a tots els públics, fet que la converteix en una activitat per gaudir en família o amb amics. A més, els participants poden venir disfressats amb la seva colla.
La cursa va néixer fa quatre anys amb un clar objectiu solidari: recaptar fons per a la Fundació Oncolliga Girona i ajudar els equips participants a prendre part en reptes solidaris com l’Oncotrail, Oncobike, Oncogravel i Oncotriatló. Des dels seus inicis, l’esdeveniment ha anat creixent, i la darrera edició al 2025, va reunir gairebé 400 inscrits. Durant setmanes, desenes de voluntaris treballen per dissenyar i muntar un circuit d’obstacles que té per objectiu el gaudi dels participants. Aquests hauran de superar trams amb fang, aigua, escuma, inflables i altres sorpreses, en un recorregut de poc més de 4 quilòmetres. La Miquelada Oncofest no té un caràcter competitiu, cada participant pot afrontar el recorregut al seu ritme. L'esdeveniment no s’acaba en creuar la línia d’arribada. Un cop finalitzada la cursa, els assistents podran gaudir d’un ambient festiu amb música a càrrec d’un DJ i servei de bar.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol