Girona prova un nou recorregut per a la línia L12 evitant el Barri Vell durant juliol i agost
La línia deixarà de circular pel carrer de Santa Clara i el Barri Vell i incorporarà noves parades per mantenir la connectivitat amb el centre de la ciutat
Redacció
L'Ajuntament de Girona modificarà temporalment el recorregut de la línia L12 durant els mesos de juliol i agost. A partir d'aquest dimecres, 8 de juliol, els autobusos deixaran de circular pel carrer de Santa Clara i pel Barri Vell. Aquesta modificació respon a la voluntat d'optimitzar el servei, després de constatar que les parades situades al casc antic registren un volum reduït de persones usuàries i que l'elevada afluència de vianants al Barri Vell, especialment durant els mesos d'estiu, fa que els autobusos hi circulin molt lentament i augmentin els temps de recorregut. La modificació s'implantarà inicialment com una prova pilot durant l'estiu, període en què se'n farà el seguiment per avaluar-ne el funcionament, l'impacte sobre el servei i la resposta de les persones usuàries.
"Durant els mesos d'estiu disminueix la demanda de transport públic en aquest àmbit de la ciutat i això ens permet adaptar el recorregut de la L12 mantenint el servei i millorant-ne l'eficiència. La modificació és temporal i s'ha dissenyat per continuar oferint una bona cobertura al centre de Girona amb noves parades que garanteixen l'accessibilitat de les persones usuàries, alhora que optimitzem el funcionament de la línia durant els mesos de juliol i agost", ha subratllat el regidor de Mobilitat i Espai Públic de l'Ajuntament de Girona, Isaac Sánchez Ferrer.
A partir d’aquest dimecres, quan l’L12 arribi a l'avinguda de Ramon Folc, als Jutjats, l’autobús continuarà per la Gran Via de Jaume I, en comptes d’anar pel carrer de Santa Clara. Tot seguit, girarà cap a la plaça de Pompeu Fabra, davant de l'edifici de la Generalitat, farà la volta a la plaça de Catalunya i enllaçarà amb l'avinguda de Sant Francesc. Des d'aquest punt tornarà a l'avinguda de Ramon Folc per la Gran Via de Jaume I per reprendre el recorregut habitual en direcció a Sant Daniel o a Puig d'en Roca.
Amb aquesta modificació temporal, l'L12 deixarà de prestar servei a les parades del CAP Santa Clara, pont de Pedra, la plaça de Catalunya, la plaça del Vi, el carrer de Cort Reial, el carrer dels Calderers i el carrer Jaume Pons i Martí. En canvi, la línia incorporarà les parades de Pompeu Fabra (davant de la Generalitat), Sant Francesc, Jaume I amb carrer Nou i l’avinguda de Ramon Folc, garantint així una alternativa de servei al centre de la ciutat.
Les dades d'utilització del servei corresponents al mes de juny mostren que les parades afectades per aquesta modificació registren un volum reduït de persones usuàries. Durant els 21 dies de servei analitzats, les parades del CAP Santa Clara, pont de Pedra, la plaça del Vi, el carrer de Cort Reial i el carrer dels Calderers van registrar conjuntament 78 validacions, una xifra que representa una mitjana inferior a quatre persones usuàries al dia. Aquesta baixa demanda, juntament amb la menor intensitat de mobilitat pròpia del període estival, ha estat un dels factors que s'han tingut en compte a l'hora d'aplicar aquesta modificació temporal del recorregut.
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